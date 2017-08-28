Стало известно, какой фонтан появится в Кочуровском парке

Стало известно, какой фонтан появится в Кочуровском парке28 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива progorod
Сейчас в парке идут работы по благоустройству
В Кочуровском парке появится светомузыкальный фонтан. Как рассказали в гораминистрации, благоустройство парка уже началось.
Фонтан появится в парке до 4 октября, на его строительство будет потрачено 15 700 000 рублей.
Планируется фонтан круглой формы с шестью форсунками, с несколькими цветами и звуковым сопровождением, - сказала ведущий инженер компании-подрядчика Ксения Никитина.
Сейчас в парке идут работы по благоустройству: полностью проложены электролинии и водопроводные сети для фонтана. Скоро там появятся велодорожки, пешеходные дорожки из брусчатки, площадки для выгула собак с заграждениями из металлических панелей.
Сейчас в парке активно идут работы по благоустройству.
Также в парке появятся площадка для сезонных аттракционов, авто- и велопарковки, скамейки и урны. Территория площадью в 91 000 квадратных метров будет дополнительно озеленена: посадят более 300 деревьев, многолетние цветы.
На благоустройство Кочуровского парка выделено 31 500 000 рублей. 90 процентов средств, направленных на благоустройство парка и фонтан, составят федеральные деньги, 5 процентов средств выделено из областного бюджета и еще 5 процентов - из городского бюджета. Основные работы в парке завершатся к 30 сентября.
В 2018 году обновление парка продолжится: планируется установка видеонаблюдения и ограждения.
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28 августа 2017, 17:29
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