Стало известно, какой фонтан появится в Кочуровском парке

В Кочуровском парке появится светомузыкальный фонтан. Как рассказали в гораминистрации, благоустройство парка уже началось.

Фонтан появится в парке до 4 октября, на его строительство будет потрачено 15 700 000 рублей.

Планируется фонтан круглой формы с шестью форсунками, с несколькими цветами и звуковым сопровождением, - сказала ведущий инженер компании-подрядчика Ксения Никитина.

Сейчас в парке идут работы по благоустройству: полностью проложены электролинии и водопроводные сети для фонтана. Скоро там появятся велодорожки, пешеходные дорожки из брусчатки, площадки для выгула собак с заграждениями из металлических панелей.

Сейчас в парке активно идут работы по благоустройству.

Также в парке появятся площадка для сезонных аттракционов, авто- и велопарковки, скамейки и урны. Территория площадью в 91 000 квадратных метров будет дополнительно озеленена: посадят более 300 деревьев, многолетние цветы.

На благоустройство Кочуровского парка выделено 31 500 000 рублей. 90 процентов средств, направленных на благоустройство парка и фонтан, составят федеральные деньги, 5 процентов средств выделено из областного бюджета и еще 5 процентов - из городского бюджета. Основные работы в парке завершатся к 30 сентября.

В 2018 году обновление парка продолжится: планируется установка видеонаблюдения и ограждения.