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Во время концерта кировчане раскачали Вадима Самойлова на руках

28 октября 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 12+
Елизаветы Серегиной
Во время исполнения песни «Опиум» фронтмен «Агаты Кристи» спустился со сцены на танцпол

В пятницу, 27 октября 2017 года, в Кирове прошел концерт Вадима Самойлова, лидера популярной рок-группы «Агата Кристи». Трудно поверить, но концерт рок-музыканта длился более трех часов.

На сцену Вадим вышел около 20:30.

На танцполе можно было увидеть не только взрослых кировчан, которые слушают песни коллектива с начала его основания, но и 12-летних школьников, которые также знают и любят творчество братьев Самойловых.

Выступление Вадима Самойлова сопровождалось ярким световым и видеошоу. Во время исполнения композиции «Опиум для никого» Вадим спустился на танцпол. Поклонники тут же подхватили его и начали раскачивать на руках.

А когда зазвучала песня «Ковер-вертолет», из зала полетели разноцветные бумажные самолетики.

Во время исполнения хитов группы «Агата Кристи» «Сказочная тайга» и «Я на тебе, как на войне» зал буквально взорвался криками и аплодисментами.

Несколько раз музыкант благодарил кировчан за теплый прием и отдачу:

Спасибо вам! Если бы не вы, это все не имело бы смысла.

Вадим Самойлов возвращался на сцену трижды. Уходил, прощался, но, слышав непрекращающиеся аплодисменты, возвращался вновь. Шоу длилось чуть более трех часов.

После концерта основатель легендарной группы уехал в кафе «Агата», которое было названо в честь одноименного коллектива.

Душевное интервью с артистом вы можете прочитать здесь.

 

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