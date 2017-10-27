На Луганской столкнулись три машины: образовался километровый затор

В пятницу, 27 октября 2017 года, в Кирове на улице Луганской столкнулись три машины. Об этом сообщил постоянный читатель Игорь Андреев.

Авария произошла утром на перекрестке у магазина «Антибуржуй».

Из-за столкновения машин образовалась пробка, объехать ДТП можно с трудом, - рассказал Игорь.

Машины получили повреждения, информация о пострадавших устанавливается.

В соцсетях водители сообщают, что пробка начинается с улицы Весенней в сторону магазина «Антибуржуй», также стоит все от улицы Дзержинского и от парка Победы в сторону улицы Луганской.

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