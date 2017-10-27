На Луганской столкнулись три машины: образовался километровый затор

На Луганской столкнулись три машины: образовался километровый затор27 октября 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 12+
Игоря Андреева
Обстоятельства аварии устанавливаются
В пятницу, 27 октября 2017 года, в Кирове на улице Луганской столкнулись три машины. Об этом сообщил постоянный читатель Игорь Андреев.
Авария произошла утром на перекрестке у магазина «Антибуржуй».
Из-за столкновения машин образовалась пробка, объехать ДТП можно с трудом, - рассказал Игорь.
Машины получили повреждения, информация о пострадавших устанавливается.
В соцсетях водители сообщают, что пробка начинается с улицы Весенней в сторону магазина «Антибуржуй», также стоит все от улицы Дзержинского и от парка Победы в сторону улицы Луганской.
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27 октября 2017, 10:58
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