В Кирове столкнулись два автобуса: от удара у одного из них вылетело лобовое стекло

В Кирове столкнулись два автобуса: от удара у одного из них вылетело лобовое стекло27 октября 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 12+
vk.com/kirov_today
Информация о пострадавших выясняется
В пятницу, 27 октября 2017 года, в Кирове на перекрестке улиц Карла Маркса и Красноармейской столкнулись два автобуса. Об этом сообщили в ГИБДД по Кировской области.
ДТП произошло около 14 часов напротив ТЦ «Юбилейный».
Не понятно, как они столкнулись, но, судя по тому, что у автобуса 46 маршрута вылетело лобовое стекло, удар был сильным, - рассказывают очевидцы.
К месту аварии приехали медики, автоинспекторы и спасатели. В отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области сообщили, что информация о пострадавших уточняется.
На месте работают полицейские.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
27 октября 2017, 18:15
Комментарии 1
Поделись комментариями