В Кирове столкнулись два автобуса: от удара у одного из них вылетело лобовое стекло

В пятницу, 27 октября 2017 года, в Кирове на перекрестке улиц Карла Маркса и Красноармейской столкнулись два автобуса. Об этом сообщили в ГИБДД по Кировской области.

ДТП произошло около 14 часов напротив ТЦ «Юбилейный».

Не понятно, как они столкнулись, но, судя по тому, что у автобуса 46 маршрута вылетело лобовое стекло, удар был сильным, - рассказывают очевидцы.

К месту аварии приехали медики, автоинспекторы и спасатели. В отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области сообщили, что информация о пострадавших уточняется.

На месте работают полицейские.