В минздраве рассказали о состоянии автоинспектора, пострадавшего в ДТП на ЮЗР

В минздраве рассказали о состоянии автоинспектора, пострадавшего в ДТП на ЮЗР02 ноября 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 16+
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26-летний полицейский находится в отделении реанимации
Состояние раненого в страшном ДТП на перекрестке Московской и Воровского сотрудника ГИБДД остается без изменений. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения по Кировской области.
26-летний автоинспектор находится в отделении реанимации.
Состояние пострадавшего в ДТП полицейского оценивается, как стабильно-тяжелое, - прокомментировали в минздраве Кировской области.
Ранее мы писали, что и. о. главного врача центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии Михаил Яговкин рассказал, что положительной динамики при лечении пострадавшего полицейского не наблюдается.
Напомним, ДТП произошло 14 октября 2017 года. На перекрестке улиц Московской и Производственной таксист на высокой скорости сбил двух полицейских, которые делали замеры ДТП. Один из полицейских умер через несколько минут после случившейся аварии, за жизнь второго инспектора борются врачи. У 34-летнего лейтенанта полиции, который погиб при исполнении обязанностей, остались двое маленьких детей.
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