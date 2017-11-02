В минздраве рассказали о состоянии автоинспектора, пострадавшего в ДТП на ЮЗР

Состояние раненого в страшном ДТП на перекрестке Московской и Воровского сотрудника ГИБДД остается без изменений. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения по Кировской области.

26-летний автоинспектор находится в отделении реанимации.

Состояние пострадавшего в ДТП полицейского оценивается, как стабильно-тяжелое, - прокомментировали в минздраве Кировской области.

Ранее мы писали, что и. о. главного врача центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии Михаил Яговкин рассказал, что положительной динамики при лечении пострадавшего полицейского не наблюдается.

Напомним, ДТП произошло 14 октября 2017 года. На перекрестке улиц Московской и Производственной таксист на высокой скорости сбил двух полицейских, которые делали замеры ДТП. Один из полицейских умер через несколько минут после случившейся аварии, за жизнь второго инспектора борются врачи. У 34-летнего лейтенанта полиции, который погиб при исполнении обязанностей, остались двое маленьких детей.