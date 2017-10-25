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Главная Новости В пригороде Кирова образовалась свалка прямо на детской площадке

В пригороде Кирова образовалась свалка прямо на детской площадке

25 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
ОНФ Кировская область
Управляющая компания не вывозит мусор уже почти год

Сигнал об огромной свалке мусора рядом с детской площадкой на улице Космонавтов, 1 поступил от жителей поселка на интерактивную карту ОНФ.

Свалка разрослась рядом с переполненным мусорным контейнером, и теперь малышам приходится играть в непосредственной близости от зловонной мусорной кучи. При этом жители регулярно платят за вывоз мусора.

Контейнером пользуются сразу два восьмиквартирных дома, при этом мусор не вывозят уже больше года, несмотря на регулярные коммунальные платежи жильцов​​​​​​. Такая же ситуация наблюдается во всем поселке Сидоровка, - рассказали активистам жители поселка.

ОНФ Кировская область 

Представители территориального управления по Первомайскому району проводили уже несколько собраний с жителями Сидоровки по вопросу сбора и утилизации твердых бытовых отходов. Последнее из них состоялось в сентябре. По их словам, далеко не все жители поселка заключили договоры на вывоз твердых коммунальных отходов. Поэтому мусор из контейнеров своевременно не вывозится.

ЖКХ

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Комментарии 3

25 октября, 10:56 Я не робот
Свиньи
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25 октября, 11:29 Иван
На фото частный сектор, рядом сараи, не исключено что в них живёт скотина, рядом мусор, нормальная картина для нынешней деревни, сплош и рядом в деревнях, что за забором то не моё, как собственно и в городе.
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25 октября, 14:52 Горожанин
Сами же жители и развели этот ср...ч. Тьфу. Не издалека же мусор сюда выкидывать привозят. Смотреть противно, где живут, там и гадят
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