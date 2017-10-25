В пригороде Кирова образовалась свалка прямо на детской площадке

Сигнал об огромной свалке мусора рядом с детской площадкой на улице Космонавтов, 1 поступил от жителей поселка на интерактивную карту ОНФ.

Свалка разрослась рядом с переполненным мусорным контейнером, и теперь малышам приходится играть в непосредственной близости от зловонной мусорной кучи. При этом жители регулярно платят за вывоз мусора.

Контейнером пользуются сразу два восьмиквартирных дома, при этом мусор не вывозят уже больше года, несмотря на регулярные коммунальные платежи жильцов​​​​​​. Такая же ситуация наблюдается во всем поселке Сидоровка, - рассказали активистам жители поселка.

ОНФ Кировская область

Представители территориального управления по Первомайскому району проводили уже несколько собраний с жителями Сидоровки по вопросу сбора и утилизации твердых бытовых отходов. Последнее из них состоялось в сентябре. По их словам, далеко не все жители поселка заключили договоры на вывоз твердых коммунальных отходов. Поэтому мусор из контейнеров своевременно не вывозится.