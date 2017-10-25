Застройщика спорткомплекса на Воровского хотят обанкротить

Свердловская «Сталепромышленная компания» подала в Областной арбитражный суд иск о банкротстве застройщика спорткомплекса на улице Воровского в Кирове – компании «Модо Спорт». Информация появилась на портале «Бизнес Новости» со ссылкой на публикацию суда.

Сумма исковых требований превышает 898 тысяч рублей – это грозит застройщику спорткомплекса - ООО «Модо спорт» - банкротством.

Напомним, что в мае из-за сильного ветра у спортивного центра рухнули стены. Было возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан».

Оказалось, что объект строился из газосиликатных блоков, а в рабочем проекте здания отсутствовали узлы крепления, комплекс строили без них, поэтому сильных порывов ветра он не выдержал. После строительство спорткомплекса продолжилось. Однако за отставание графика администрация потребовала с застройщика неустойку в размере 329 тысяч рублей.

Кроме того, под объектом проходила теплотрасса, обеспечивающая теплом центральный и юго-западный районы Кирова: жилые дома, детский сад и две больницы. Еще до начала работ застройщик должен был вынести теплотрассу с территории объекта, но протянул с этим до начала текущего отопительного сезона.