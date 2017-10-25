Застройщика спорткомплекса на Воровского хотят обанкротить

Застройщика спорткомплекса на Воровского хотят обанкротить25 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
Администрация города Кирова
Сумма исковых требований превышает 898 тысяч
Свердловская «Сталепромышленная компания» подала в Областной арбитражный суд иск о банкротстве застройщика спорткомплекса на улице Воровского в Кирове – компании «Модо Спорт». Информация появилась на портале «Бизнес Новости» со ссылкой на публикацию суда.
Сумма исковых требований превышает 898 тысяч рублей – это грозит застройщику спорткомплекса - ООО «Модо спорт» - банкротством.
Напомним, что в мае из-за сильного ветра у спортивного центра рухнули стены. Было возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан».
Оказалось, что объект строился из газосиликатных блоков, а в рабочем проекте здания отсутствовали узлы крепления, комплекс строили без них, поэтому сильных порывов ветра он не выдержал. После строительство спорткомплекса продолжилось. Однако за отставание графика администрация потребовала с застройщика неустойку в размере 329 тысяч рублей.
Кроме того, под объектом проходила теплотрасса, обеспечивающая теплом центральный и юго-западный районы Кирова: жилые дома, детский сад и две больницы. Еще до начала работ застройщик должен был вынести теплотрассу с территории объекта, но протянул с этим до начала текущего отопительного сезона.
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25 октября 2017, 13:08
Комментарии 14
2. Оштрафовать застройщика.
3. Снести этот сарай за счет застройщика.
4. Заставить застройщика восстановить парковку.
// План проекта был одобрен за взятку. Множество снипов, норм не проверено на соответствие, то есть : или школьник проект утвердил или взяточник. Но последнее лучше доказать. Сейчас он на работе трясётся, тучи сгустились, а его просто уволят за некомпетентность. Взяточника свои не выдадут , потому что там нечисто с головы, просто он "слишком расслабился"
2. Оштрафовать застройщика.
//Беда в том что сами строители не виноваты. Каменщик и рад бы, но прораб запретил. И он бы стену закрепил - да нарушение проекта будет. По итогу руководство само-распустит организацию, работягам не заплатит наверное. И еще про них пустят слух -- "аааа ,это ты строил тот бедовый спорткомплекс?" и хрен им работу найти позже. Вот за что им это?
3. Снести этот сарай за счет застройщика.
уставной капитал ООО = 10 000 руб. Когда деньги на их банковском счете обнолятся за счет застройщика можно отсоединить здание от коммуникаций, ломать-вывозить его начнет администрация на наши налоги.
4. Заставить застройщика восстановить парковку.
парковка принадлежала городу. Он скажет любимые слова "денег в бюджете нет!" и останется грязевая каша с дырами колодцев.
Уж лучше оставляют пускай. А СК проводит проверку администрации района - города по части строительства.
с одной стороны чернозем положили, а с другой стороны вместо тротуара одни машины. Это только в Кирове сделаешь один шаг из банка или детского магазина и не знаешь, как идти дальше.
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