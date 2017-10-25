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Главная Новости Застройщика спорткомплекса на Воровского хотят обанкротить

Застройщика спорткомплекса на Воровского хотят обанкротить

25 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
Администрация города Кирова
Сумма исковых требований превышает 898 тысяч

Свердловская «Сталепромышленная компания» подала в Областной арбитражный суд иск о банкротстве застройщика спорткомплекса на улице Воровского в Кирове – компании «Модо Спорт». Информация появилась на портале «Бизнес Новости» со ссылкой на публикацию суда.

Сумма исковых требований превышает 898 тысяч рублей – это грозит застройщику спорткомплекса - ООО «Модо спорт» - банкротством.

Напомним, что в мае из-за сильного ветра у спортивного центра рухнули стены. Было возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан».

Оказалось, что объект строился из газосиликатных блоков, а в рабочем проекте здания отсутствовали узлы крепления, комплекс строили без них, поэтому сильных порывов ветра он не выдержал. После строительство спорткомплекса продолжилось. Однако за отставание графика администрация потребовала с застройщика неустойку в размере 329 тысяч рублей.

Кроме того, под объектом проходила теплотрасса, обеспечивающая теплом центральный и юго-западный районы Кирова: жилые дома, детский сад и две больницы. Еще до начала работ застройщик должен был вынести теплотрассу с территории объекта, но протянул с этим до начала текущего отопительного сезона.

Строительство

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Комментарии 14

25 октября, 13:20 А
Будут с одной стороны Магнит, с другой Пятерочка, а по центру круглосуточный бар "Ветерок"! Как и ожидалось собственно от пустобрехов из админисрации.
Ответить
25 октября, 13:22 Я
1. Посадить выдавшего разрешение на строительство + выписать ему хороший штраф.
2. Оштрафовать застройщика.
3. Снести этот сарай за счет застройщика.
4. Заставить застройщика восстановить парковку.
Ответить
25 октября, 13:26 Коммунальщик
Вас кировчане имеют как хотят, ведь это сооружение товарища Перескокова из администрации, а вы и рады. Сидели без тепла и горячей воды до 2 октября из-за него, чуть не убило проходящих мимо людей во время обрушения стен, да элементарно построили на месте хорошей парковки на узком пяточке, против воли жителей соседнего дома. А вы по-прежнему идете и голосуете за едро, выражая свое полное согласие на проведение таких варварских действий. Не удивляйтесь если зимой будете без отопления замерзать, из-за навтыкания высоток на каждом пяточке в городе нагрузка на теплосети огромная и они просто не выдержат при температуре ниже -20!
Ответить
25 октября, 13:55 Горожанин
Коммунальщик
Вас кировчане имеют как хотят, ведь это сооружение товарища Перескокова из администрации, а вы и рады. Сидели без тепла и горячей воды до 2 октября из-за него, чуть не убило проходящих мимо людей во время обрушения стен, да элементарно построили на месте хорошей парковки на узком пяточке, против воли жителей соседнего дома. А вы по-прежнему идете и голосуете за едро, выражая свое полное согласие на проведение таких варварских действий. Не удивляйтесь если зимой будете без отопления замерзать, из-за навтыкания высоток на каждом пяточке в городе нагрузка на теплосети огромная и они просто не выдержат при температуре ниже -20!
прям открыл всем глаза ,провидец ты наш вяцкий. дальше то что делать, умник ты всевидящий? голосуй не голосуй, всеровно получишь... тебе ли это не знать
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25 октября, 14:02 Хм- не поддельный
Я
1. Посадить выдавшего разрешение на строительство + выписать ему хороший штраф.
2. Оштрафовать застройщика.
3. Снести этот сарай за счет застройщика.
4. Заставить застройщика восстановить парковку.
1. Посадить выдавшего разрешение на строительство + выписать ему хороший штраф.
// План проекта был одобрен за взятку. Множество снипов, норм не проверено на соответствие, то есть : или школьник проект утвердил или взяточник. Но последнее лучше доказать. Сейчас он на работе трясётся, тучи сгустились, а его просто уволят за некомпетентность. Взяточника свои не выдадут , потому что там нечисто с головы, просто он "слишком расслабился"

2. Оштрафовать застройщика.
//Беда в том что сами строители не виноваты. Каменщик и рад бы, но прораб запретил. И он бы стену закрепил - да нарушение проекта будет. По итогу руководство само-распустит организацию, работягам не заплатит наверное. И еще про них пустят слух -- "аааа ,это ты строил тот бедовый спорткомплекс?" и хрен им работу найти позже. Вот за что им это?

3. Снести этот сарай за счет застройщика.
уставной капитал ООО = 10 000 руб. Когда деньги на их банковском счете обнолятся за счет застройщика можно отсоединить здание от коммуникаций, ломать-вывозить его начнет администрация на наши налоги.

4. Заставить застройщика восстановить парковку.
парковка принадлежала городу. Он скажет любимые слова "денег в бюджете нет!" и останется грязевая каша с дырами колодцев.

Уж лучше оставляют пускай. А СК проводит проверку администрации района - города по части строительства.
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25 октября, 14:10 ОЛЕГ
ЛУЧШЕ ГОРЬКАЯ ПРАВДА , ЧЕМ СЛАДКАЯ ЛОЖЬ !
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25 октября, 14:20 Микрюков
ВЫ ВСЕ ЛОХИ!!!
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25 октября, 15:01 ДЕД
Крематорий на Воровского это самый лучший АТТЕСТАТ господину "политику" Быкову и его "архитектурному совеТУ" и всей городской администрации.
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25 октября, 16:12 кировчанка
С какой стороны пешеходам обходить это ужасное строение? Тротуар угробили,
с одной стороны чернозем положили, а с другой стороны вместо тротуара одни машины. Это только в Кирове сделаешь один шаг из банка или детского магазина и не знаешь, как идти дальше.
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25 октября, 18:30 Горожанин
А
Будут с одной стороны Магнит, с другой Пятерочка, а по центру круглосуточный бар "Ветерок"! Как и ожидалось собственно от пустобрехов из админисрации.
Так не ожидалось,так было задумано первоначально
Ответить
25 октября, 19:05 Горожанин
Горожанин
Так не ожидалось,так было задумано первоначально
откуда сведения? не ты ли стройку там разрешил, чинуша окаянный
Ответить
25 октября, 20:29 Горожанин
Коммунальщик
Вас кировчане имеют как хотят, ведь это сооружение товарища Перескокова из администрации, а вы и рады. Сидели без тепла и горячей воды до 2 октября из-за него, чуть не убило проходящих мимо людей во время обрушения стен, да элементарно построили на месте хорошей парковки на узком пяточке, против воли жителей соседнего дома. А вы по-прежнему идете и голосуете за едро, выражая свое полное согласие на проведение таких варварских действий. Не удивляйтесь если зимой будете без отопления замерзать, из-за навтыкания высоток на каждом пяточке в городе нагрузка на теплосети огромная и они просто не выдержат при температуре ниже -20!
ты не коммунальщик, а дурачок. теплосети проложены во времена ссср с колоссальным запасом по подключениям. не дури народ.
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25 октября, 23:57 Микрюков
Вы просто стадо огалделых людей. Это все во благо города и. вас. Радуйтесь и говорите спасибо за шикарный спорткомплекс.
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21 час назад Горожанин
Бычку в копилочку.А вы голосуйте за несменяемую крышу
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