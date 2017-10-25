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В Кирове слесарь угнал машину из автосервиса и таксовал на ней

25 октября 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 12+
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Владелице он вернул битое авто

23 октября кировчанке Юлии Штин позвонил сотрудник автосервиса, куда она 10 дней назад сдала свою «четырнадцатую», и сообщил, что она может забрать свое авто. Юлия сразу насторожилась, когда услышала, что машина стояла на улице Некрасова, так как сервис находится на улице Ломоносова. Подъехав по указанному адресу, девушка увидела, что ее ВАЗ стоит разбитый.

Ремонт. В автосервис на улице Ломоносова Юлия обратилась не в первый раз. В этот раз ей понадобился сварщик, чтобы подремонтировать машину.

12 октября я привезла туда свою машину. Мне озвучили срок ремонта — 4-5 дней, я заплатила за работу и стала ждать. Ремонт затянулся, но сварщик по имени Андрей ежедневно отчитывался о ходе работ. Причин волноваться у меня не было, - вспоминает Юлия.

23 октября Андрей позвонил Юлии и сообщил, что она может забирать свое авто. «Четырнадцатая» стояла на улице Некрасова. Когда Юля задала вопрос, почему машина не в сервисе, Андрей положил трубку и пропал.

Увольнение и угон. Когда Юлия увидела свою машину, она обомлела: у авто были разбиты фара, капот, бампер, внутри авто была разорвана обшивка, исчезли колонки, из багажника пропали колеса.

Уже позднее я узнала, что этот Андрей таксовал на ней по Кирову, Кирово-Чепецку, возил людей по маршруту Киров - Советск, - рассказала Юлия.

В автосервисе, где работал горе-сотрудник, девушке сообщили, что Андрей был уволен еще 13 октября. В тот же день он взял ключи от машины Юлии и уехал.

В мою машину он сел на глазах директора. Когда я спросила, почему мне не сообщили об угоне, в ответ услышала, что до меня попросту не дозвонились, - делится кировчанка.

Сотрудник сервиса объяснил, что Андрей работал у них 10 дней. На второй день работы он сломал дорогостоящий сварочный аппарат:

Я видел, что это не работник, а лентяй. Сразу решил его уволить. Юлии он предложил свои услуги по ремонту в соцсетях. Она приехала, заплатила, ее даже не смутило, что деньги и машину принимал слесарь, а не руководитель. Я пытался ее вразумить, звонил ей несколько раз, но Юлия не брала трубку. О том, что Андрей угнал и разбил ее авто, я узнал уже от полицейских.

Рецидивист? Владелица разбитого авто рассказала полицейским, что ей удалось узнать об угонщике:

У нас нашлись общие знакомые, которые рассказали, что 20-летний Андрей уже был судим, угонял машины.

Юлия сообщила, что минимальный ущерб без учета стоимости украденного составит 20 тысяч рублей. Она надеется, что полицейским вскоре удастся задержать злоумышленника и он возместит ущерб и понесет должное наказание.

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Комментарии 5

25 октября, 22:06 Горожанин
Как всё-таки у нас все плохо с организацией службы такси любой может прийти и возить людей не важно на какой машине главное чтоб проги были и в ДС никто никогда не узнает какая на самом деле придет машина и кто за рулём.
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26 октября, 09:56 Гражданин
Для чего вы замазываете лица этих одноклеточных? Сделал - отвечай!
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26 октября, 10:42 Горожанин
лучше тебя тогда
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26 октября, 13:25 Владимир
Хотелось бы узнать название автосервиса...
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26 октября, 15:28 Лекс
Че происходит вообще? Я читаю и просто стекаю по стулу. Это ж трындец, товарищи. Без шуток - уровень сознания зомби. Или обезьяны. Во что превращается народ???
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