В Кирове нашли подростка, пропавшего 10 дней назад

В Кирове сотрудники Росгвардии нашли подростка, пропавшего 10 дней назад. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

23 октября в половине двенадцатого ночи наряд вневедомственной охраны Росгвардии на улице Ленина заметил подростка, который шел один. Парня остановили и поинтересовались, что он делает ночью на улице. Подросток сказал, как его зовут, а также уточнил, что ему 16 лет.

Потом стражи порядка узнали, что этого парня ищут родные уже 10 дней. Подросток отказался пояснять, почему он ушел из дома и где ночевал все это время. В результате парня отвезли домой и передали родителям.

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