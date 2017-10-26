"Я не остановлю, другие остановят": кировчанин сказал, почему разбил двери в "Колизее"26 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
instagram.com/artem_panikarovskikh
Мужчину задержали полицейские
26 октября, в день премьеры фильма "Матильда", в Кирове произошел инцидент: мужчина разбил стеклянные двери кинотеатра "Колизей". Все случилось утром. Информацию о произошедшем подтвердил пиар-директор кинотеатра Дмитрий Потемкин.
Мужчину, который разбил двери, задержали полицейские. Он рассказал, почему сделал это. Корреспондент Первого городского канала Артем Паникаровских на своей страничке в Instagram опубликовал небольшое видео, где разбивший двери мужчина объясняет свой проступок.
Почему вы сделали это? - спросил корреспондент у задержанного мужчины.
В защиту святого.
Какого святого?
Николая II. Чтобы остановить показ фильма. Я не один. Я не остановлю, другие остановят.
Напомним, что подробности инцидента сейчас выясняют сотрудники МВД. От хулиганских действий никто из посетителей и сотрудников кинотеатра не пострадал. Пиар-директор кинотеатра "Колизей" Дмитрий Потемкин сказал нам, что премьера состоится 26 октября без каких-либо изменений, сеансы расписаны и все билеты раскуплены.
У нас есть канал в Telegram, где появляются интересные новости. Попробуйте.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
26 октября 2017, 13:50
Комментарии 60
Мусульманский Пророк был нарисован лет пять назад в карикатуре - редакция вскоре расстреляна, это дало веское основание словам про неправильное направление шутки. Теперь нечто подобное с Николаем происходит я спрашиваю себя - а они в обществе малодушных хотят стареть, повзрослеть и стать неуважаемыми?
А пока зрители эти считают что будут чмом без этого фильма. И любят их не за то, что они из себя представляют. Вот и все.
Мужика который витрину побил вместо иска в суд жаль.
Дело в экстремизме и фанатизме.
Этот субъект уверен в своей правоте, и это даёт ему право навязывать свою точку зрения другим.
Чем он отличается от отморозков которые во имя "своей" религии, истинного смымысла которой они не понимают совершают теракты?
Тогда- да,другие пути надо запретить.))
Вы правда гордитесь не адеватными поступками верующих? Если верующим что-то не нравится - они могут не идти на этот фильм. И на каком основании должны запрещать этот фильм ? У нас в стране гос цензуры нет. Так же церковники не имеют права навязывать всем свои фантазии и требовать от других людей их учитывать.
А ты обычное дерьмо,которое не лучше шизанутых фанатиков.
1. Если в армии терпели бездельника - это их дело.
2. Он своим бездельем ни кому не мешал.
3. Православные экстремисты своими действиями нарушают закон.
Тогда приведи здесь примеры высказывания РПЦ,что нужно бойкотировать и вести себя подобным образом и приведи примеры официальных представителей РПЦ,а не высказывания лычного мнения......или трепло ты и балаболка.
Это кстати и всех остальных касается, кто тут чем то недоволен...
ЖДУ....или ты писать научился,а головой пользоваться НЕТ?!.
А когда в советское время только за факт наличия нательного креста людей в камеры кидали или на месте расстреливали....нет,это не экстремизм атеистов...а не экстремизм атеистов когда только за одно родство со священством тебя могли в лагеря отправить или так же расстрелять во дворе собственного дома...А ничего,что Ленин призывал УНИЧТОЖАТЬ духовенство и казачество как сословие....это не репрессии,это все не экстремизм атеистов уничтожающий всех инакомыслящих? Или тебе этого мало??? Можно продолжить....но лучше сам перечитай историю.....
Проглотил? Если надо,то еще тебе наброшу и то сглотнешь,если не научишься головой думать...
Ха-Ха-Ха...вот сейчас над твоим тупизмом и заблуждением посмеемся....потому как логики у тебя НОЛЬ, как может та самая глупость отдельно взятого человека являться несуразностью догматики веры???
К примеру (самый простой пример для таких как ты умников) В ПДД сказано на красный сигнал светофора нужно стоять...но один решил иначе и поехал...совершил ДТП...Вопрос,кто виноват,правила ПДД или чудик решивший иначе?!.
Так,что прежде чем высмеивать кого то,посмейся над собой и подумай,а вправе ли ты учить других, не будучи хоть малость образованным.
А что делали пусси райт в храме?
С твоей идиотской логикой для тебя даже Брейвика достаточно. Террорист? Террорист. Атеист?Атеист.
Запретить атеизм,как рассадник террора!)))
Какой же ты туповастый))
После революции храмы взрывали те же верующие, которые в эти же храмы и ходили. Ленин основатель марксизма-ленинизма, с последующим переходом к коммунизму. И это так же своего рода религия со своими святыми, догмами, крестными ходами, иконами. Даже моща своя появилась. Только в отличии от православия коммунисты свою мощу одним куском хранят, а не в виде расчлененки. Понятно они будут бороться с конкурентами в виде церкви.
Алексе́й Архи́пович Лео́нов,Рахманинов Сергей Васильевич,Александр Андреевич Иванов,Cуворов Александр Васильевич,Нахимов,Румянцев,Невский,Кутузов,Донской,Скобелев,Рокоссовский,Василевский,Минин и Пожарский,Жуков,Ушаков,Иван Александрович Ильин,Иван Сергеевич Шмелёв,Александр Степанович Попов,Н.А. Бердяев,Чайковский Пётр Ильич,Михаил Иванович Глинка,Достоевский,Гоголь,Чехов,Пушкин ,Павел Александрович Флоренский,Игорь Иванович Сикорский,Иван Петрович Павлов,Менделеев,Ломоносов .......можно было и продолжить...
Эта малая часть которых знает практически во всем мире и были они все религиозными людьми и прославили РОССИЮ и это только православные люди,а сколько еще было мусульман прославивших нашу страну и других религий....а теперь появились люди которых НИКТО не знает, даже в собственном дворе и учат,что религия не способна анализировать и думать,жалкие вы, ЖАЛКИЕ-ПО ФАКТУ.....
Нау́ка — область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности.
Как ты надеюсь можешь понять искусство так же направлено на выработку и систематизацию объективных знаний....
Далее если тебе этого не достаточно приведу еще пару ЯРКИХ личностей,зарубежных...
Альберт Эйнштейн,Макс Планк,Уильям Томсон Кельвин,Грегор Мендель,Майкл Фарадей,Роберт Бойль,Исаак Ньютон ,Рене Декарт,Галилео Галилей,Джоаннс Кеплер,Сир Френсис Бэкон,Николай Коперник...и этого тебе мало?
Лучше признайся в своей малообразованности и примитивном мышлении.
И так для размышления...приведи мне пример хоть одной страны где бы люди жили без религии!!!
А смотреть свысока на те времена так это вообще глупость.
А вообще,сходи,посмотри "Матильду" и успокойся.
А это утверждение,что "верующие ученые добились бы большего" с чем связано? Они учёные и руководствовались только знаниями,не оглядываясь на религию. Что именно они списывали на проделки божеств?)
Поделись комментариями