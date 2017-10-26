"Я не остановлю, другие остановят": кировчанин сказал, почему разбил двери в "Колизее"

26 октября, в день премьеры фильма "Матильда", в Кирове произошел инцидент: мужчина разбил стеклянные двери кинотеатра "Колизей". Все случилось утром. Информацию о произошедшем подтвердил пиар-директор кинотеатра Дмитрий Потемкин.

Мужчину, который разбил двери, задержали полицейские. Он рассказал, почему сделал это. Корреспондент Первого городского канала Артем Паникаровских на своей страничке в Instagram опубликовал небольшое видео, где разбивший двери мужчина объясняет свой проступок.

Почему вы сделали это? - спросил корреспондент у задержанного мужчины. В защиту святого. Какого святого? Николая II. Чтобы остановить показ фильма. Я не один. Я не остановлю, другие остановят.

Напомним, что подробности инцидента сейчас выясняют сотрудники МВД. От хулиганских действий никто из посетителей и сотрудников кинотеатра не пострадал. Пиар-директор кинотеатра "Колизей" Дмитрий Потемкин сказал нам, что премьера состоится 26 октября без каких-либо изменений, сеансы расписаны и все билеты раскуплены.

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