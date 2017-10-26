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Главная Новости "Я не остановлю, другие остановят": кировчанин сказал, почему разбил двери в "Колизее"

"Я не остановлю, другие остановят": кировчанин сказал, почему разбил двери в "Колизее"

26 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
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Мужчину задержали полицейские

26 октября, в день премьеры фильма "Матильда", в Кирове произошел инцидент: мужчина разбил стеклянные двери кинотеатра "Колизей". Все случилось утром. Информацию о произошедшем подтвердил пиар-директор кинотеатра Дмитрий Потемкин.

Мужчину, который разбил двери, задержали полицейские. Он рассказал, почему сделал это. Корреспондент Первого городского канала Артем Паникаровских на своей страничке в Instagram опубликовал небольшое видео, где разбивший двери мужчина объясняет свой проступок. 

Почему вы сделали это? - спросил корреспондент у задержанного мужчины.

В защиту святого.

Какого святого?

Николая II. Чтобы остановить показ фильма. Я не один. Я не остановлю, другие остановят. 

Напомним, что подробности инцидента сейчас выясняют сотрудники МВД. От хулиганских действий никто из посетителей и сотрудников кинотеатра не пострадал. Пиар-директор кинотеатра "Колизей" Дмитрий Потемкин сказал нам, что премьера состоится 26 октября без каких-либо изменений, сеансы расписаны и все билеты раскуплены. 

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Мужчины Происшествия

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Комментарии 60

26 октября, 13:15 Автор диссертаций
Остановил? Весь в гудок вышел.
Ответить
26 октября, 13:20 Какой
Автор диссертаций
Остановил? Весь в гудок вышел.
нахрен святой? Тиран и убица царь Николай II
Ответить
26 октября, 13:22 Я не робот
Заставь дурака Богу молиться, он и лоб себе расшибет!
Ответить
26 октября, 13:39 Константин Копанев
Наталья Поклонская разбудила тёмные силы, сидящие в подсознании русского общества. Из подвалов, ящиков, шкафов полезло ОНО, то самое что вытерпит все лишения ради косточек Николая Александровича и прочих фетишей.
Ответить
26 октября, 13:47 Вася
Как будто к ним в храмы кто-то лезет. Упоротые.
Ответить
26 октября, 13:48 Константин Копанев
Тем не менее Наталья Поклонская более симпатичный персонаж, чем русские чиновничьи кувшинные морды. Она искренняя, красивая, нетолстая. Ей многое прощается пока она такая.
Ответить
26 октября, 14:21 Дятел
Какая интересная PR-компания у этого фильма. Просто, дёшево, относительно необычно. И народ занят, в годовщину октября-то. В общем, молодцы!
Ответить
26 октября, 14:24 ОЯШ
Фантастические твари и где они обитают.
Ответить
26 октября, 14:35 Прохожий
Нужно у него дома все стёлка выбить с криками "За коллайдер!"
Ответить
26 октября, 15:04 Слон
Отличный и не дорогой пиар фильму)))
Ответить
26 октября, 15:18 Я
Я даже замироточил от умиления.
Ответить
26 октября, 16:13 Дима Михайлов
быдло тупое этот мужик,а фильм то кассовый третий после время первых и салюта №7
Ответить
26 октября, 16:30 Горожанин
Дима Михайлов
быдло тупое этот мужик,а фильм то кассовый третий после время первых и салюта №7
И какую кассу он собрал?
Ответить
26 октября, 17:48 Алекс
Константин Копанев
Тем не менее Наталья Поклонская более симпатичный персонаж, чем русские чиновничьи кувшинные морды. Она искренняя, красивая, нетолстая. Ей многое прощается пока она такая.
Согласен полностью! Телка она зачетная!!
Ответить
26 октября, 18:48 Хм- не поддельный
Граждане любители фильма "Матильда" просто погрязли в этой московской тине предубеждений и ложной морали. А некоторым вроде меня противно глядеть что святое изображают в разврате и это становится прибыльным делом в коммерции.
Мусульманский Пророк был нарисован лет пять назад в карикатуре - редакция вскоре расстреляна, это дало веское основание словам про неправильное направление шутки. Теперь нечто подобное с Николаем происходит я спрашиваю себя - а они в обществе малодушных хотят стареть, повзрослеть и стать неуважаемыми?
А пока зрители эти считают что будут чмом без этого фильма. И любят их не за то, что они из себя представляют. Вот и все.

Мужика который витрину побил вместо иска в суд жаль.
Ответить
26 октября, 19:36 Я
Хм- не поддельный
Граждане любители фильма "Матильда" просто погрязли в этой московской тине предубеждений и ложной морали. А некоторым вроде меня противно глядеть что святое изображают в разврате и это становится прибыльным делом в коммерции.
Мусульманский Пророк был нарисован лет пять назад в карикатуре - редакция вскоре расстреляна, это дало веское основание словам про неправильное направление шутки. Теперь нечто подобное с Николаем происходит я спрашиваю себя - а они в обществе малодушных хотят стареть, повзрослеть и стать неуважаемыми?
А пока зрители эти считают что будут чмом без этого фильма. И любят их не за то, что они из себя представляют. Вот и все.

Мужика который витрину побил вместо иска в суд жаль.
Так может проблема в людях, желающих убивать за свои фантазии? Я и говорю, запретить нахер все религии, дабы было меньше поводов для насилия и дело с концом.
Ответить
26 октября, 19:38 Я
Я так понимаю веруны сами в свое божество и суд божества не верят, раз стремяться громить убивать за инакомыслие. Ну и дикари же вы!
Ответить
26 октября, 20:14 Горожанин
Я
Так может проблема в людях, желающих убивать за свои фантазии? Я и говорю, запретить нахер все религии, дабы было меньше поводов для насилия и дело с концом.
Скажи,а в чем прикол поиздеваться, понадсмехаться над верующими? Это как-то возвышает тебя над ними? Делает дебя умней?
Ответить
26 октября, 20:15 Mind
Дятел
Какая интересная PR-компания у этого фильма. Просто, дёшево, относительно необычно. И народ занят, в годовщину октября-то. В общем, молодцы!
ИМЕННО!!!!
Ответить
26 октября, 20:34 Я
Горожанин
Скажи,а в чем прикол поиздеваться, понадсмехаться над верующими? Это как-то возвышает тебя над ними? Делает дебя умней?
Тупизм и заблуждения надо высмеивать, так может кто-то задумается из наблюдателя о глупости верований и несуразности любой догматики.
Ответить
26 октября, 21:12 Gray
Я
Тупизм и заблуждения надо высмеивать, так может кто-то задумается из наблюдателя о глупости верований и несуразности любой догматики.
Дело не в вере.
Дело в экстремизме и фанатизме.
Этот субъект уверен в своей правоте, и это даёт ему право навязывать свою точку зрения другим.
Чем он отличается от отморозков которые во имя "своей" религии, истинного смымысла которой они не понимают совершают теракты?
Ответить
26 октября, 21:28 Горожанин
Я
Тупизм и заблуждения надо высмеивать, так может кто-то задумается из наблюдателя о глупости верований и несуразности любой догматики.
Ты решил направить заблудших на путь истинный,единственно верный? )) Да ты новый мессия))
Тогда- да,другие пути надо запретить.))
Ответить
26 октября, 21:32 Горожанин
Если десяток противников пошлости и лжи порежут бритвами сиденья кресел в "Колизее" (боже вас упаси делать это), то владелец кинотеатра вырвет волосы у себя на голове от злости. В Москве, я слышал, сыплют карбид в туалеты, бьют зеркала и кидают тряпки в унитазы, чтобы их забило дерьмом, в кинотеатрах, которые показывают эту "Матильду". В общем, наносят максимальный ущерб, какой только могут. Поэтому кинотеатры и отказываются от показа этой дряни.
Ответить
26 октября, 21:52 Я
Горожанин
Если десяток противников пошлости и лжи порежут бритвами сиденья кресел в "Колизее" (боже вас упаси делать это), то владелец кинотеатра вырвет волосы у себя на голове от злости. В Москве, я слышал, сыплют карбид в туалеты, бьют зеркала и кидают тряпки в унитазы, чтобы их забило дерьмом, в кинотеатрах, которые показывают эту "Матильду". В общем, наносят максимальный ущерб, какой только могут. Поэтому кинотеатры и отказываются от показа этой дряни.
Т.е. если кто-то пойдет в церковные "учебные" заведения заниматься вредительством за то, что они несут антинаучный бред, то будет норм?
Вы правда гордитесь не адеватными поступками верующих? Если верующим что-то не нравится - они могут не идти на этот фильм. И на каком основании должны запрещать этот фильм ? У нас в стране гос цензуры нет. Так же церковники не имеют права навязывать всем свои фантазии и требовать от других людей их учитывать.
Ответить
26 октября, 22:05 Я
Не понимаю, почему веруны оправдывают хулиганские действия православных экстремистов. Вы адеватные совсем? Ведете себя, как тупые маленькие дети, которые не получили, что хотели.
Ответить
26 октября, 22:25 горожанин
Умрёт тот народ который Святых унижает, не останется камня на камне, а вместо русской речи будет англосаксонская в перемешку с фарси. Не бывает поругаем Бог и Святые его.
Ответить
26 октября, 22:25 Горожанин
Я
Так может проблема в людях, желающих убивать за свои фантазии? Я и говорю, запретить нахер все религии, дабы было меньше поводов для насилия и дело с концом.
А экстремизм атеистов ты не оправдываешь?
Ответить
26 октября, 22:36 Я
горожанин
Умрёт тот народ который Святых унижает, не останется камня на камне, а вместо русской речи будет англосаксонская в перемешку с фарси. Не бывает поругаем Бог и Святые его.
Вот опять попытка навязать свои религиозные фантазии другим людям. Верьте сами в любую херню, но не надо ее другим втюхивать.
Ответить
26 октября, 22:41 Алексей
Православие головного мозга на лицо
Ответить
26 октября, 22:42 Я
Горожанин
А экстремизм атеистов ты не оправдываешь?
И в чем же проявляется экстремизм атеистов? Что, взрывают что-то во имя науки? Занимаются вредительством в храмах и религиозных "учебных" заведениях? Нет?
Ответить
26 октября, 22:51 Учитель словесности
Алексей
Православие головного мозга на лицо
Налицо лишь отсутствие у Вас банальной грамотности.
Ответить
23 часа назад Горожанин
Я
И в чем же проявляется экстремизм атеистов? Что, взрывают что-то во имя науки? Занимаются вредительством в храмах и религиозных "учебных" заведениях? Нет?
Я служил в СССР,у нас был один верующий на всю часть. По выходным он ничем не занимался и не ел,а просто сидел в казарме - ему религия не позволяла. Все командиры и солдаты уважали его за его выбор и не пытались перевоспитать,сделать комсомольцем или как-то унизить.
А ты обычное дерьмо,которое не лучше шизанутых фанатиков.
Ответить
23 часа назад Я
Горожанин
Я служил в СССР,у нас был один верующий на всю часть. По выходным он ничем не занимался и не ел,а просто сидел в казарме - ему религия не позволяла. Все командиры и солдаты уважали его за его выбор и не пытались перевоспитать,сделать комсомольцем или как-то унизить.
А ты обычное дерьмо,которое не лучше шизанутых фанатиков.
Фанатичное дерьмо - это ты, трясущее перед другими людьми своей религией.
1. Если в армии терпели бездельника - это их дело.
2. Он своим бездельем ни кому не мешал.
3. Православные экстремисты своими действиями нарушают закон.
Ответить
23 часа назад Я
Горожанин
Я служил в СССР,у нас был один верующий на всю часть. По выходным он ничем не занимался и не ел,а просто сидел в казарме - ему религия не позволяла. Все командиры и солдаты уважали его за его выбор и не пытались перевоспитать,сделать комсомольцем или как-то унизить.
А ты обычное дерьмо,которое не лучше шизанутых фанатиков.
Веруна кусок, в чем заключается атеистический экстремизм? А что скажешь о православном терроризме? Будешь утверждать, что есть атеистический терроризм?
Ответить
21 час назад Горожанин
Вася
Как будто к ним в храмы кто-то лезет. Упоротые.
Слушай ВАСЯ,а он КТО, представитель церкви? Он может официальное лицо епархии ? Если он чудик,то не стоит из за него делать выводы о всей церкви...
Тогда приведи здесь примеры высказывания РПЦ,что нужно бойкотировать и вести себя подобным образом и приведи примеры официальных представителей РПЦ,а не высказывания лычного мнения......или трепло ты и балаболка.
Это кстати и всех остальных касается, кто тут чем то недоволен...
Ответить
21 час назад Горожанин
Я
Веруна кусок, в чем заключается атеистический экстремизм? А что скажешь о православном терроризме? Будешь утверждать, что есть атеистический терроризм?
Приведи пример православного "экстремизма", именно православного и именно экстремизма,когда официальное руководство призывало людей свергать какой то строй,идти против инакомыслящих, совершать противозаконные действия???
ЖДУ....или ты писать научился,а головой пользоваться НЕТ?!.
Ответить
20 часов назад Горожанин
Я
И в чем же проявляется экстремизм атеистов? Что, взрывают что-то во имя науки? Занимаются вредительством в храмах и религиозных "учебных" заведениях? Нет?
И в чем же проявляется экстремизм атеистов?
А когда в советское время только за факт наличия нательного креста людей в камеры кидали или на месте расстреливали....нет,это не экстремизм атеистов...а не экстремизм атеистов когда только за одно родство со священством тебя могли в лагеря отправить или так же расстрелять во дворе собственного дома...А ничего,что Ленин призывал УНИЧТОЖАТЬ духовенство и казачество как сословие....это не репрессии,это все не экстремизм атеистов уничтожающий всех инакомыслящих? Или тебе этого мало??? Можно продолжить....но лучше сам перечитай историю.....
Проглотил? Если надо,то еще тебе наброшу и то сглотнешь,если не научишься головой думать...
Ответить
20 часов назад Горожанин
Я
Тупизм и заблуждения надо высмеивать, так может кто-то задумается из наблюдателя о глупости верований и несуразности любой догматики.
Тупизм и заблуждения надо высмеивать, так может кто-то задумается из наблюдателя о глупости верований и несуразности любой догматики.
Ха-Ха-Ха...вот сейчас над твоим тупизмом и заблуждением посмеемся....потому как логики у тебя НОЛЬ, как может та самая глупость отдельно взятого человека являться несуразностью догматики веры???
К примеру (самый простой пример для таких как ты умников) В ПДД сказано на красный сигнал светофора нужно стоять...но один решил иначе и поехал...совершил ДТП...Вопрос,кто виноват,правила ПДД или чудик решивший иначе?!.
Так,что прежде чем высмеивать кого то,посмейся над собой и подумай,а вправе ли ты учить других, не будучи хоть малость образованным.
Ответить
14 часов назад Стилист
Горожанин
Приведи пример православного "экстремизма", именно православного и именно экстремизма,когда официальное руководство призывало людей свергать какой то строй,идти против инакомыслящих, совершать противозаконные действия???
ЖДУ....или ты писать научился,а головой пользоваться НЕТ?!.
Крестовые походы, чивоуштам
Ответить
14 часов назад Горожанин
Стилист
Крестовые походы, чивоуштам
Крестоносцы были православными?)))
Ответить
13 часов назад Горожанин
Я
И в чем же проявляется экстремизм атеистов? Что, взрывают что-то во имя науки? Занимаются вредительством в храмах и религиозных "учебных" заведениях? Нет?
Во имя чего были взорваны храмы и церкви после революции?
А что делали пусси райт в храме?
С твоей идиотской логикой для тебя даже Брейвика достаточно. Террорист? Террорист. Атеист?Атеист.
Запретить атеизм,как рассадник террора!)))
Какой же ты туповастый))
Ответить
10 часов назад Я
Ну веруны и тупые!
После революции храмы взрывали те же верующие, которые в эти же храмы и ходили. Ленин основатель марксизма-ленинизма, с последующим переходом к коммунизму. И это так же своего рода религия со своими святыми, догмами, крестными ходами, иконами. Даже моща своя появилась. Только в отличии от православия коммунисты свою мощу одним куском хранят, а не в виде расчлененки. Понятно они будут бороться с конкурентами в виде церкви.
Ответить
10 часов назад Я
А как же быть со служителем культа Смирновым, которые разжигает ненависть к группам людей? И церковь от его слов не открещивает, а молчаливо поддерживает. Как же быть с такими ублюдками, а крестососы неразумные?
Ответить
10 часов назад Я
Горожанин
Во имя чего были взорваны храмы и церкви после революции?
А что делали пусси райт в храме?
С твоей идиотской логикой для тебя даже Брейвика достаточно. Террорист? Террорист. Атеист?Атеист.
Запретить атеизм,как рассадник террора!)))
Какой же ты туповастый))
Дурачок, а Брейвик целенаправленно убивал верующих во имя атеизма? Нет? Ну так на кой хер ты его в качестве аргумента приводишь? Раскрашеные доски с ядовитой краской попались и глючить начало? Или в припадке молитвы слишком сильно башкой ударился?
Ответить
9 часов назад Горожанин
Я
А как же быть со служителем культа Смирновым, которые разжигает ненависть к группам людей? И церковь от его слов не открещивает, а молчаливо поддерживает. Как же быть с такими ублюдками, а крестососы неразумные?
И,что там за культ Смирнова и к каким таким группам людей он разжигает ненависть? И где его церковь поддерживает и открещивает....давай конкретно по факту
Ответить
9 часов назад Горожанин
Стилист
Крестовые походы, чивоуштам
а крестоносцы это конкретно православные? Ну ты и жертва ЕГЭ....
Ответить
8 часов назад Горожанин
Горожанин
Во имя чего были взорваны храмы и церкви после революции?
А что делали пусси райт в храме?
С твоей идиотской логикой для тебя даже Брейвика достаточно. Террорист? Террорист. Атеист?Атеист.
Запретить атеизм,как рассадник террора!)))
Какой же ты туповастый))
Невзорова на тебя умника
Ответить
7 часов назад Я
Горожанин
Невзорова на тебя умника
Невзорову и представители культа аргументированно возразить не могут, куда уж обычным адептам с ним тягаться. Сразу видно - вера пагубно влияет на способность мыслить и анализировать.
Ответить
7 часов назад Я
Ты еще скажи на Руси не было смертных казней за богохульство и инакомыслие. Дурачок ты ватно-скрепный.
Ответить
7 часов назад Горожанин
А Смирнов это официальный представитель церкви или просто представитель? Это так же как по заявлениям Жириновского можно сказать,что Россия хочет помыть сапоги в Индийском океане ну и между делом уничтожить Америку,но он не официальный представитель России,а официальные представители это МИД и уполномоченные при президенте России и они могут быть крайне НЕ согласны с высказываниями различными представителями госдумы...поэтому как Смирном имеет такое же право высказать личное мнение как и вы по любому поводу...или НЕТ?
Ответить
7 часов назад Я
Горожанин
А Смирнов это официальный представитель церкви или просто представитель? Это так же как по заявлениям Жириновского можно сказать,что Россия хочет помыть сапоги в Индийском океане ну и между делом уничтожить Америку,но он не официальный представитель России,а официальные представители это МИД и уполномоченные при президенте России и они могут быть крайне НЕ согласны с высказываниями различными представителями госдумы...поэтому как Смирном имеет такое же право высказать личное мнение как и вы по любому поводу...или НЕТ?
Ну да. При этом Жириновский разжигает ксенофобию у граждан. Очень полезное занятие. И на мой взгляд подобных персонажей во власти быть не должно.
Ответить
7 часов назад Горожанин
Я
Невзорову и представители культа аргументированно возразить не могут, куда уж обычным адептам с ним тягаться. Сразу видно - вера пагубно влияет на способность мыслить и анализировать.
Вера пагубно влияет мыслить и анализировать.....А как насчет этих людей,им вера помешала быть великими....
Алексе́й Архи́пович Лео́нов,Рахманинов Сергей Васильевич,Александр Андреевич Иванов,Cуворов Александр Васильевич,Нахимов,Румянцев,Невский,Кутузов,Донской,Скобелев,Рокоссовский,Василевский,Минин и Пожарский,Жуков,Ушаков,Иван Александрович Ильин,Иван Сергеевич Шмелёв,Александр Степанович Попов,Н.А. Бердяев,Чайковский Пётр Ильич,Михаил Иванович Глинка,Достоевский,Гоголь,Чехов,Пушкин ,Павел Александрович Флоренский,Игорь Иванович Сикорский,Иван Петрович Павлов,Менделеев,Ломоносов .......можно было и продолжить...
Эта малая часть которых знает практически во всем мире и были они все религиозными людьми и прославили РОССИЮ и это только православные люди,а сколько еще было мусульман прославивших нашу страну и других религий....а теперь появились люди которых НИКТО не знает, даже в собственном дворе и учат,что религия не способна анализировать и думать,жалкие вы, ЖАЛКИЕ-ПО ФАКТУ.....
Ответить
6 часов назад Я
Горожанин
Вера пагубно влияет мыслить и анализировать.....А как насчет этих людей,им вера помешала быть великими....
Алексе́й Архи́пович Лео́нов,Рахманинов Сергей Васильевич,Александр Андреевич Иванов,Cуворов Александр Васильевич,Нахимов,Румянцев,Невский,Кутузов,Донской,Скобелев,Рокоссовский,Василевский,Минин и Пожарский,Жуков,Ушаков,Иван Александрович Ильин,Иван Сергеевич Шмелёв,Александр Степанович Попов,Н.А. Бердяев,Чайковский Пётр Ильич,Михаил Иванович Глинка,Достоевский,Гоголь,Чехов,Пушкин ,Павел Александрович Флоренский,Игорь Иванович Сикорский,Иван Петрович Павлов,Менделеев,Ломоносов .......можно было и продолжить...
Эта малая часть которых знает практически во всем мире и были они все религиозными людьми и прославили РОССИЮ и это только православные люди,а сколько еще было мусульман прославивших нашу страну и других религий....а теперь появились люди которых НИКТО не знает, даже в собственном дворе и учат,что религия не способна анализировать и думать,жалкие вы, ЖАЛКИЕ-ПО ФАКТУ.....
И все эти люди были учеными, да? Для деятеля искусств анализировать ни чего не надо. Так же верующие ученые добились бы большего, если бы не списывали что-то не понятное для себя на проделки божеств.
Ответить
6 часов назад Я
Так же эти люди прославились не тем, что они в божеств верили. Потому иди лесом мудак крестососный.
Ответить
6 часов назад Я
Верун, вот ответь. Какую именно ползу принесла религия? Что-то благодаря ей открыли? Жить объективно стали благодаря ей? Нет?
Ответить
5 часов назад Горожанин
Я
И все эти люди были учеными, да? Для деятеля искусств анализировать ни чего не надо. Так же верующие ученые добились бы большего, если бы не списывали что-то не понятное для себя на проделки божеств.
А речь только об ученых? Или о тех кто прославил свою страну...и к тому же,ответь "Наука побеждать" кем была написана ??? А военное дело это 100% наука...но ведь ты да же этого и не знал, далее я скажу тебе определение слова НАУКА,что бы тебе было стыдно за свое образование или его отсутствие...
Нау́ка — область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности.
Как ты надеюсь можешь понять искусство так же направлено на выработку и систематизацию объективных знаний....
Далее если тебе этого не достаточно приведу еще пару ЯРКИХ личностей,зарубежных...
Альберт Эйнштейн,Макс Планк,Уильям Томсон Кельвин,Грегор Мендель,Майкл Фарадей,Роберт Бойль,Исаак Ньютон ,Рене Декарт,Галилео Галилей,Джоаннс Кеплер,Сир Френсис Бэкон,Николай Коперник...и этого тебе мало?
Лучше признайся в своей малообразованности и примитивном мышлении.
И так для размышления...приведи мне пример хоть одной страны где бы люди жили без религии!!!
Ответить
5 часов назад Горожанин
Я
Верун, вот ответь. Какую именно ползу принесла религия? Что-то благодаря ей открыли? Жить объективно стали благодаря ей? Нет?
Еще одна жертва ЕГЭ, такой вопрос не стыдно задавать и такие как ты еще рассуждают о науке и религии?!. Печаль-беда.
Ответить
5 часов назад Горожанин
Я
Так же эти люди прославились не тем, что они в божеств верили. Потому иди лесом мудак крестососный.
Ну ты и посмешище всечеловеческое...ты даже не способен очевидного понять ,печальный ты индивид.
Ответить
4 часа назад Горожанин
Я
Верун, вот ответь. Какую именно ползу принесла религия? Что-то благодаря ей открыли? Жить объективно стали благодаря ей? Нет?
Я вот не верун,но отвечу тебе. Вся государственность на Руси связана с православием. Почитай историю образования государств. Вера и религия - это то,что объединяло народы,государство. И сейчас обвинять в этом религию по крайней мере смешно.
А смотреть свысока на те времена так это вообще глупость.
А вообще,сходи,посмотри "Матильду" и успокойся.
А это утверждение,что "верующие ученые добились бы большего" с чем связано? Они учёные и руководствовались только знаниями,не оглядываясь на религию. Что именно они списывали на проделки божеств?)
Ответить
4 часа назад Горожанин
Я
Верун, вот ответь. Какую именно ползу принесла религия? Что-то благодаря ей открыли? Жить объективно стали благодаря ей? Нет?
Ты такой невежда)))
Ответить

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24 октября
Повар из садика: «Я не хотела обворовывать ваших детей»
24 октября
Роструд напомнил, как будем отдыхать в ноябрьские праздники
23 октября
Вынесли приговор мужчине, который до смерти избил кировского участника "Любэ"
22 октября
В соцсетях кировчане сообщают о мальчике, который поступил в ЦРБ без сознания
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27 октября 2017, 18:51
«После просмотра хочется углубиться в историю»: 4 мнения от кировчан о нашумевшей "Матильде"
27 октября 2017, 18:30
Кировчанка отправится на Международный фестиваль красоты "World Beauty"
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Три ярких праздника в “Смене”, которые нельзя пропустить
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