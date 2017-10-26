В "Колизее" из-за премьеры "Матильды" разбили стеклянные двери

В четверг, 26 октября, в Кирове из-за премьеры фильма "Матильда" в кинотеатре "Колизей" разбили стеклянные двери. Об этом редакции сообщили очевидцы.

Инцидент произошел около 9 утра. От хулиганских действий никто из посетителей и сотрудников кинотеатра не пострадал.

Официальную версию, я думаю, назовет полиция, но, скорее всего, двери разбили из-за сегодняшней премьеры фильма. Кроме этого инцидента, в последнее время у нас не было неприятных ситуаций, связанных с началом проката "Матильды". Сегодня премьера состоится без каких-либо изменений, сеансы расписаны и все билеты раскуплены, - объяснил пиар-директор кинотеатра Дмитрий Потемкин.

Подробности инцидента сейчас выясняют в полиции. Известно, что злоумышленник задержан.

Что о произошедшем рассказал сам задержанный, узнайте об этом здесь.