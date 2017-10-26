Слесарь, угнавший авто из сервиса, прятался у мамы в Советском районе

В среду, 25 октября 2017 года, в Советском районе задержали 20-летнего автослесаря, который угнал машину своей клиентки и неделю таксовал на ней. Об этом рассказала потерпевшая Юлия Штин.

Бывший сотрудник автосервиса на улице Ломоносова прятался в деревне Голомидово Советского района в доме своей матери.

Адрес матери угонщика полицейским сообщила я, а когда через два часа перезвонила полицейским, они мне сказали, что задержали Андрея, - поделилась Юлия.

Известно, что сварщик Андрей признал свою вину, сейчас он находится под стражей. Юлия надеется, что вскоре злоумышленник возместит причиненный ущерб.

Напомним, Юлия 12 октября отдала ремонтировать машину в автосервис на улице Ломоносова. 13 октября сварщик, который должен был ремонтировать ее авто, из сервиса был уволен. С работы он уехал на Юлиной машине. Вместо того, чтобы отремонтировать машину, он неделю таксовал на ней, а после бросил на улице Некрасова.