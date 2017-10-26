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Главная Новости Слесарь, угнавший авто из сервиса, прятался у мамы в Советском районе

Слесарь, угнавший авто из сервиса, прятался у мамы в Советском районе

26 октября 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 12+
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20-летнего сварщика задержали полицейские

В среду, 25 октября 2017 года, в Советском районе задержали 20-летнего автослесаря, который угнал машину своей клиентки и неделю таксовал на ней. Об этом рассказала потерпевшая Юлия Штин.

Бывший сотрудник автосервиса на улице Ломоносова прятался в деревне Голомидово Советского района в доме своей матери.

Адрес матери угонщика полицейским сообщила я, а когда через два часа перезвонила полицейским, они мне сказали, что задержали Андрея, - поделилась Юлия.

Известно, что сварщик Андрей признал свою вину, сейчас он находится под стражей. Юлия надеется, что вскоре злоумышленник возместит причиненный ущерб.

Напомним, Юлия 12 октября отдала ремонтировать машину в автосервис на улице Ломоносова. 13 октября сварщик, который должен был ремонтировать ее авто, из сервиса был уволен. С работы он уехал на Юлиной машине. Вместо того, чтобы отремонтировать машину, он неделю таксовал на ней, а после бросил на улице Некрасова.  

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Комментарии 15

26 октября, 19:02 Чупакабра
Повидался с мамой перед отсидкой.
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26 октября, 19:39 Горожанин
мя-яяям, а мям?
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26 октября, 19:54 Лара
А откуда девушка узнала адрес, где его искать нужно? Т.е. Ещё и знакомы?
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26 октября, 20:47 Горожанин
Лара
А откуда девушка узнала адрес, где его искать нужно? Т.е. Ещё и знакомы?
У них есть общй знакомый
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26 октября, 21:32 Пппп
Его будут звать СВАРЩИК
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26 октября, 22:01 Учитель словесности
"Таксовал". ))) Вы ещё "бомбил" напишите. )) Ксения Земцова, событийные и новостные статьи пишутся без использования простонародных словечек, а лишь нормативной нейтральной лексикой. Не "таксовал" а "занимался частным извозом", "использовал как такси" и т. п. Вы знаете, что такое лексика, Ксения? Синтаксис? Морфология? Контекст? Аффикс? Интерфикс? Я не слишком сложно выражаюсь? А то сейчас удалите мой комментарий, как Вы любите это делать, подумаете, что ругаюсь нецензурно.
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15 часов назад Алексей
Чупакабра
Повидался с мамой перед отсидкой.
напрасно старушка ждет сына домой, ей скажут она зарыдает....
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15 часов назад Горожанин
Мужик!!!
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14 часов назад Колян
Дебил
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12 часов назад Горожанин
Алексей
напрасно старушка ждет сына домой, ей скажут она зарыдает....
Если Вам смешно, стихи выкладываете, то мне не смешно. Мне больно и стыдно.
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12 часов назад Мама
Алексей
напрасно старушка ждет сына домой, ей скажут она зарыдает....
Правду узнайте, тогда и пишите. Именно правду пишите, а не насмехаясь над матерью(((
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11 часов назад Горожанин
Мама
Правду узнайте, тогда и пишите. Именно правду пишите, а не насмехаясь над матерью(((
в чем правда, мать? угнал машину, уже статья, разбил ее, ущерб нанес, тянет на года 3 минимум + за нанесенный ущерб машины заплатит, в общем колхозан попал, докатался дебилушка сельский.
Ответить
10 часов назад """
Горожанин
в чем правда, мать? угнал машину, уже статья, разбил ее, ущерб нанес, тянет на года 3 минимум + за нанесенный ущерб машины заплатит, в общем колхозан попал, докатался дебилушка сельский.
КРАСИВО ПИШЕМ. КТО ВИДЕЛ, В КАКОМ СОСТОЯНИИ БЫЛА ДО И ПОСЛЕ МАШИНА? НАДО СЕРВИСЫ ВЫБИРАТЬ НЕ ЛЕВЫЕ, ТОГДА И ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ. ЕСЛИ ОН УЕХАЛ НА МАШИНЕ, ХОЗЯЙКА ЭТО ЗНАЛА. КАК ПИШУТ, ТАКСОВАЛ..... ВСЕ ЕГО ВИДЕЛИ, КАК ОН У МАТЕРИ ТО СКРЫВАЛСЯ ТОГДА? И МАШИНУ ВЕРНУЛ, ЕСЛИ ДАЖЕ И НЕ В РУКИ ХОЗЯЙКЕ, ОПЯТЬ ВОПРОС, КАК ТАК СКРЫВАЕТСЯ ЧЕЛОВЕК?. УМНИКИ.
Ответить
8 часов назад Горожанин
"""
КРАСИВО ПИШЕМ. КТО ВИДЕЛ, В КАКОМ СОСТОЯНИИ БЫЛА ДО И ПОСЛЕ МАШИНА? НАДО СЕРВИСЫ ВЫБИРАТЬ НЕ ЛЕВЫЕ, ТОГДА И ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ. ЕСЛИ ОН УЕХАЛ НА МАШИНЕ, ХОЗЯЙКА ЭТО ЗНАЛА. КАК ПИШУТ, ТАКСОВАЛ..... ВСЕ ЕГО ВИДЕЛИ, КАК ОН У МАТЕРИ ТО СКРЫВАЛСЯ ТОГДА? И МАШИНУ ВЕРНУЛ, ЕСЛИ ДАЖЕ И НЕ В РУКИ ХОЗЯЙКЕ, ОПЯТЬ ВОПРОС, КАК ТАК СКРЫВАЕТСЯ ЧЕЛОВЕК?. УМНИКИ.
Ты новость то хоть читал.машину он вернул
Ответить
4 часа назад ,,,
Горожанин
Ты новость то хоть читал.машину он вернул
Сам прочитай, а лучше в отдел позвони, умник!. Там и узнаешь кто вернул, кто задержан, или нет. Умник нашёлся. Как бабы сплетни читаете, да ещё и неправду.
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