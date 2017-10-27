В Кирове провели уникальную операцию по удалению опухоли головного мозга

В Кировской областной клинической больнице успешно проведена операция по удалению через пазухи носа опухоли в головном мозге. Информацию сообщили в Минздраве Кировской области.

Напомним, что раньше такие хирургические вмешательства в нашем регионе производились с помощью большой травмирующей операции, сопровождающейся вскрытием черепной коробки.

Удаление опухоли через нос при помощи хирургических микроинструменов позволило снизить риски. Кроме того, такой способ позволяет пациенту быстрее восстановиться. При открытом способе операции всегда больше рисков, нарушение кровоснабжения, реабилитация пациента более длительная, процент летального исхода выше.

Мы достаточно долго шли к подобному роду операциям. Сначала у нас не было соответствующего оборудования, оно появилось примерно год назад, но для выполнения таких вмешательств нужно было получить определенные знания и навыки, – отмечает нейрохирург областной больницы Сергей Мазеев.

Операция длилась около 3 часов. 71-летняя пациентка сразу же после операции была транспортирована в палату реанимации и на следующий день переведена в отделение нейрохирургии. Через неделю ее можно будет выписывать.