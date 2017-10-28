На координатора штаба Навального в Кирове завели дело

На координатора штаба Алексея Навального в Кирове Артура Абашева завели дело об административном правонарушении после проведения одиночного пикета.

Артур провел пикет в поддержку Алексея Навального возле кировской филармонии 7 октября. Порталу Newsler.ru глава штаба рассказал, как отреагировал на приглашение в отдел.

Меня пригласили явиться 30-го октября в отдел по исполнению административного законодательства УМВД РФ по городу Кирову. Там на меня хотят составить протокол. После этого дело передадут в суд. Виновным в совершении правонарушения я себя не считаю, так как одиночные пикеты не требуют согласования и подачи уведомлений.

Артур ссылается на федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», в котором написано, что «уведомление о проведении публичного мероприятия (за исключением <...> а также собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции) подается его организатором в письменной форме». Поэтому в суде он будет доказывать свою невиновность.

Напомним, еще один громкий одиночный пикет состоялся Кирове 19 сентября. Татьяна Широкова встала возле больницы, где в тот момент находились губернатор Кировской области Игорь Васильев и полпред президента в ПФО Михаил Бабич, с плакатами об обманутых дольщиках. После акции девушке назначили личный прием в правительстве Кировской области, чтобы обсудить проблему.