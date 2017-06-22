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В Кирове начал работать штаб Алексея Навального

22 июня 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото Андрея Обухова
Фоторепортаж из офиса оппозиционера в Кирове

В среду, 21 июня, в Кирове состоялось открытие предвыборного штаба Алексея Навального. Он будет работать каждый день с 14 часов до 20 вечера. Как выглядит кировский штаб, узнайте из нашего фоторепортажа.

В штабе любой желающий может получить наклейки и значки бесплатно, но от благотворительного взноса на сайт оппозиционера координаторы не отказываются.

На следующий день после открытия первые посетители пришли в штаб за наклейками.

В штабе можно получить брошюру с программой Алексея Навального. 

Также все вопросы по поводу программы можно обсудить с координатором штаба и с его заместителем.

Интерьер всех штабов Алексея Навального одинаковый, но мебель и краску в каждом городе ищут координаторы самостоятельно. Средства на эти цели идут из благотворительных взносов.

Неофициальный символ кампании Алексея Навального.

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