В Кирове спустя три года после вмешательства прокуратуры достроили дом

В Кирове в эксплуатацию сдали долгострой по адресу улица Пугачева, 31. Произошло это после вмешательства прокуратуры Кировской области.

Дом должны были достроить еще в четвертом квартале 2014 года. Однако с начала 2015 года компания-застройщик резко снизила темпы строительства. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, оказалось, что с марта 2014 года по апрель 2015 года руководитель компании потратил 41 000 000 рублей дольщиков. При этом средства были направлены не на строительство 10-этажки на Пугачева, а на другие цели.

По результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями, повлекшее причинение существенного вреда интересам организации". Ленинский районный суд признал руководителя компании виновным и назначил штраф в 200 000 рублей. Однако осужденный попал под амнистию.

В результате вмешательства прокуратуры дом все-таки достроили. 24 октября здание ввели в эксплуатацию.

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