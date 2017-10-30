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Главная Новости В Кочуровском парке неизвестные украли все саженцы кедровой сосны

В Кочуровском парке неизвестные украли все саженцы кедровой сосны

30 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
фото администрации Кирова
В МВД рассказали, как будут бороться с нарушителями

25 октября из Кочуровского парка, который сейчас благоустраивают, неизвестные украли два саженца голубых елей. 30 октября стало известно, что кто-то унес еще два саженца. На этот раз кедровой сосны. Как рассказали в пресс-службе мэрии, в полицию по двум этим случаям были направлены заявления. 

фото администрации Кирова 

Как сейчас будут бороться с воришками? В УМВД сказали, что отныне территорию парка станут чаще патрулировать. 

В полиции оперативно отреагировали на наше обращение, меры для усиления охраны правопорядка на этом участке приняты. Однако кого-то это не останавливает - парку вновь нанесен ущерб. Причем саженцев кедровой сосны в парке больше нет - их было только два, - сказал исполняющий обязанности начальника городского управления благоустройства и транспорта Дмитрий Печенкин. 

Сейчас мэрия и полиция просят всех: если вы видели, кто забрал саженцы, то сразу же сообщите об этом в МВД или в Ленинское теруправление по телефону 54-19-62.

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Комментарии 2

57 минут назад 25
походу, там скоро соревнования начнутся между полицией и древограбителями. Администрация - садит дерево, а полиция и воры - соревнуются за обладание ёлкой. Это как в Питере есть - натереть яйца коню Петра 1. Полиция коня охраняет, а флотские - стремятся добраться до тестикул.
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41 минуту назад Горожанин
Заминировать, поставить растяжку. Сработает- яйки оторваны или приделаны.
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