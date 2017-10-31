Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Лица города Люди говорят Народный контроль Просто здорово Мисс старшеклассница: голосование
Конкурсы Тесты Интернет-магазины 45000 объявлений Авто в городе Работа в городе LADA с выгодой Доставка листовок
Главная Новости Курица "по-васильевски" и "Слезы Поклонской": что придумал продавец воздуха

Курица "по-васильевски" и "Слезы Поклонской": что придумал продавец воздуха

31 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
скриншот видеозаписи Первого городского канала 
Александр Шустов сообщил о новых товарах

Продавец воздуха из села Великорецкое Александр Шустов сообщает о том, что сейчас ассортимент его продукции расширился. К списку товаров добавлены мини-спрей "Слезы Поклонской" и кировская курочка, ощипанная "по-васильевски". Об этом предприниматель сообщает на своей страничке и в паблике "Великоречье"

Название "курица по-васильевски" связано с высказыванием губернатора Кировской области о налогах в одном из интервью. Как сообщает navigator-kirov.ru, губернатор сказал по поводу правил ведения бизнеса следующее: 

Правило должно быть одно. Российские законы, социальные программы, и пополнение бюджета. Умение собирать налоги - это умение общипать курицу, чтоб она кричала, но не умерла. Наша задача – привлекать инвестиции в регион и создавать условия равные для всех. 

После этого предприниматель Александр Шустов разместил в своем паблике информацию о продаже ощипанной "по-васильевски" курочки.  

Принимаем заказы на доставку натуральной и вкусной деревенской курочки на дом. Курочка ощипана "при жизни" точно по оригинальной методике губернатора Кировской области Игоря Васильева, от себя отмечу, что через час-другой курочка засыпает, после чего и происходит полное потрошение, - написал Александр. 

Согласно объявлению, мясо продается по 300 рублей за один килограмм.  

Спрей "Слезы Поклонской" - еще одна идея в копилке предпринимателя. Спрей в продажу поступит с 1 ноября. Выглядит он так: 
 

 

Как сообщает crimeapress.info со ссылкой на слова предпринимателя, спрей предназначен для промывания контактных линз.

Напомним, Александр стал известен продажей банок с воздухом из села Великорецкое. Расценки на продукцию разные. Стеклянная банка, закрытая пластиковой крышкой объемом в 0,5 литров, стоит 500 рублей, за литровую нужно будет заплатить 1 000 рублей, за двухлитровую - 2 000 рублей и так далее. Все подробности в нашем материале.  

У нас есть канал в Telegram, где каждые полчаса появляются интересные новости. Попробуйте.

Читайте также: 

В Кочуровском парке неизвестные украли все саженцы кедровой сосны

В Кирове спустя три года после вмешательства прокуратуры достроили дом

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Ваше сообщение

Следующая новость

Новость дня

Для водителей, не пропускающих пешеходов и велосипедистов, увеличили штраф Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Погони и рэперы: 5 самых популярных видео, сделанных в Кирове в октябре Читать
вчера
Вопрос кировчанина признали лучшим в финале «Что? Где? Когда?» Читать
вчера
Супруги нашлись в чепецком интернате спустя 40 лет после первой встречи Читать
Посмотреть все

Полезно знать

26 октября К концу года в Кировской области будет обеспечено жильем рекордное количество детей-сирот
вчера «Форекс – работа, которая всегда с тобой»
26 октября Lada Vesta SW: скажи жизни "Да!"
26 октября Один день, после которого изменится ваш взгляд на продажи
вчера Игорь Васильев предложил работу победительнице мирового чемпионата WorldSkills International
27 октября «ТЭЦ работает и днем, и ночью»,—заместитель начальника электро-технического цеха ТЭЦ-4
27 октября В Кирове начинается формирование кадрового резерва молодых руководителей медицинских организаций

Новости России и мира

сегодня
Для водителей, не пропускающих пешеходов и велосипедистов, увеличили штраф
вчера
В России появятся индивидуальные лекарства от рака
26 октября
Стало известно,когда вступят в силу новые правила провоза багажа в самолете
24 октября
Повар из садика: «Я не хотела обворовывать ваших детей»
24 октября
Роструд напомнил, как будем отдыхать в ноябрьские праздники
Посмотреть все

Новости афиши

30 октября 2017, 13:07
"Ночь искусств - 2017" в Кирове: рисование песком, старинная музыка и танцы
28 октября 2017, 13:52
Во время концерта кировчане раскачали Вадима Самойлова на руках
27 октября 2017, 18:51
«После просмотра хочется углубиться в историю»: 4 мнения от кировчан о нашумевшей "Матильде"
Посмотреть все

Полезно знать

26 октября Один день, после которого изменится ваш взгляд на продажи
вчера Игорь Васильев предложил работу победительнице мирового чемпионата WorldSkills International
27 октября «ТЭЦ работает и днем, и ночью»,—заместитель начальника электро-технического цеха ТЭЦ-4
27 октября В Кирове начинается формирование кадрового резерва молодых руководителей медицинских организаций
26 октября К концу года в Кировской области будет обеспечено жильем рекордное количество детей-сирот
вчера «Форекс – работа, которая всегда с тобой»
26 октября Lada Vesta SW: скажи жизни "Да!"

#ЛицаГорода

20 12
Город в лицах: концерт Вадима Самойлова в Кирове
28 0
Фото "Я люблю рок 90-х!"
21 0
Концерт группы "Пилот" в Кирове
41 0
Город в лицах: концерт певицы Акулы
27 0
Город в лицах: концерт группы "Каста"
23 0
Город в лицах: в Кирове прошел концерт Веры Полозковой
8 0
Фото из 2000-х: ностальгия перед концертом "Касты" в Кирове
Смотреть все Всего альбомов: 111
Новостная лента Авто Компании Разместить рекламу Мобильная версия
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала progorod43.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна.

Учредитель: ООО «Про Город Вятка» Главный редактор: Сенилова Мария Владимировна Адрес редакции: 610001, Кировская область, г. Киров, Октябрьский пр-т, д.120, оф 513

При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте progorod43.ru и его субдоменах.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-58534 от 04 июля 2014 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru