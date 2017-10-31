Курица "по-васильевски" и "Слезы Поклонской": что придумал продавец воздуха

Продавец воздуха из села Великорецкое Александр Шустов сообщает о том, что сейчас ассортимент его продукции расширился. К списку товаров добавлены мини-спрей "Слезы Поклонской" и кировская курочка, ощипанная "по-васильевски". Об этом предприниматель сообщает на своей страничке и в паблике "Великоречье".

Название "курица по-васильевски" связано с высказыванием губернатора Кировской области о налогах в одном из интервью. Как сообщает navigator-kirov.ru, губернатор сказал по поводу правил ведения бизнеса следующее:

Правило должно быть одно. Российские законы, социальные программы, и пополнение бюджета. Умение собирать налоги - это умение общипать курицу, чтоб она кричала, но не умерла. Наша задача – привлекать инвестиции в регион и создавать условия равные для всех.

После этого предприниматель Александр Шустов разместил в своем паблике информацию о продаже ощипанной "по-васильевски" курочки.

Принимаем заказы на доставку натуральной и вкусной деревенской курочки на дом. Курочка ощипана "при жизни" точно по оригинальной методике губернатора Кировской области Игоря Васильева, от себя отмечу, что через час-другой курочка засыпает, после чего и происходит полное потрошение, - написал Александр.

Согласно объявлению, мясо продается по 300 рублей за один килограмм.

Спрей "Слезы Поклонской" - еще одна идея в копилке предпринимателя. Спрей в продажу поступит с 1 ноября. Выглядит он так:



Как сообщает crimeapress.info со ссылкой на слова предпринимателя, спрей предназначен для промывания контактных линз.

Напомним, Александр стал известен продажей банок с воздухом из села Великорецкое. Расценки на продукцию разные. Стеклянная банка, закрытая пластиковой крышкой объемом в 0,5 литров, стоит 500 рублей, за литровую нужно будет заплатить 1 000 рублей, за двухлитровую - 2 000 рублей и так далее. Все подробности в нашем материале.

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