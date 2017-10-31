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Новый глава администрации рассказал о планах по развитию города

31 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
Администрация города Кирова
В развитии Киров будет ориентироваться на практики крупных городов

На втором заседании Кировской городской Думы шестого созыва выступил Илья Шульгин. Он рассказал о себе, а также о своих планах по развитию города. Информацию опубликовали на сайте администрации Кирова.

Шульгин поставил перед собой сразу несколько задач по развитию города. Среди них улучшение градостроительного состояния, создание единого облика города, создание комфортной городской среды, осуществление качественных социальных услуг, а также ведение эффективной бюджетной политики. 

Также он отметил необходимость благоустройства объектов для маломобильных групп населения. Речь идет как об инвалидах-колясочниках, так и о мамах с колясками. Кроме того, была выделена нехватка объектов спортивной инфраструктуры, торговой инфраструктуры, пешеходных маршрутов, в том числе туристических.

В заключении депутаты единогласно поддержали решение конкурсной комиссии об избрании Илья Шульгина главой кировской администрации.

Кстати, он набрал наибольшее количество баллов по тесту на знание законодательства, по сдаче реферата по эффективному управлению хозяйственной и социальной сферой, а также при личном собеседовании. Такие испытания прошли все желающие возглавить мэрию. 

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Комментарии 1

8 минут назад владимир владимирович
c наследием усатого сперва разобрались бы.
Почему архитектурный облик города испорчен многоэтажками в центре?
Кто из архитекторов и администрации и за какие взятки разрешил это ужасное не только для облика города, но и для пропускной способности инфраструктуры и просто качества жизни жителей города и собственников квартир этих домов - строительство?
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