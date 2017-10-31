В Кирове произошла массовая драка: мужчины с кулаками напали на медиков

В Кирове произошла массовая драка: мужчины с кулаками напали на медиков31 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
скриншот видеозаписи Первого городского канала
На место происшествия приехали сотрудники Росгвардии, следователи и врачи
У бара на улице Молодой Гвардии произошла массовая драка с участием медиков. В потасовке поучаствовали три компании, которые отдыхали в баре. На место происшествия приехали полицейские и сотрудники Росгвардии. Об этом рассказали корреспонденты Первого городского канала.
Девушки-медики в недоумении: по их словам, на них в баре с кулаками напали двое мужчин. Хотя изначально ссора произошла с женщинами из двух разных компаний. По словам медиков, за них заступились двое братьев-близнецов. Один из них, кстати, получил серьезные травмы. По предварительной информации, у мужчины перелом костей черепа. Его брат тоже пострадал, правда травмы оказались не такими серьезными. Вот что он рассказал корреспонденту:
скриншот видеозаписи Первого городского канала
Мы заступились, два тощеньких человека, - сказал один из братьев.
Кто девушку пинал? - спросили у него.
Два толстых молодых человека.
Один в красном?
Да. Он был. За волосы таскал ее.
Тем временем конфликт между компаниями продолжался. Полицейские надели наручники не только на буянивших мужчин, но и на женщин. Их задержали.
На место происшествия приехали две бригады врачей и следователи. Не исключено, что на участников драки заведут уголовное дело.
Видео с места происшествия появилось на Первом городском канале:
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31 октября 2017, 15:20
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