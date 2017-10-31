В Кирове произошла массовая драка: мужчины с кулаками напали на медиков

У бара на улице Молодой Гвардии произошла массовая драка с участием медиков. В потасовке поучаствовали три компании, которые отдыхали в баре. На место происшествия приехали полицейские и сотрудники Росгвардии. Об этом рассказали корреспонденты Первого городского канала.

Девушки-медики в недоумении: по их словам, на них в баре с кулаками напали двое мужчин. Хотя изначально ссора произошла с женщинами из двух разных компаний. По словам медиков, за них заступились двое братьев-близнецов. Один из них, кстати, получил серьезные травмы. По предварительной информации, у мужчины перелом костей черепа. Его брат тоже пострадал, правда травмы оказались не такими серьезными. Вот что он рассказал корреспонденту:

скриншот видеозаписи Первого городского канала

Мы заступились, два тощеньких человека, - сказал один из братьев. Кто девушку пинал? - спросили у него. Два толстых молодых человека. Один в красном? Да. Он был. За волосы таскал ее.

Тем временем конфликт между компаниями продолжался. Полицейские надели наручники не только на буянивших мужчин, но и на женщин. Их задержали.

На место происшествия приехали две бригады врачей и следователи. Не исключено, что на участников драки заведут уголовное дело.

Видео с места происшествия появилось на Первом городском канале:

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