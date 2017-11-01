Кировская гордума заказала автомобиль за 1,5 миллиона рублей

Кировские власти покупают автомобиль за 1,5 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

В документах указано, что начальная (максимальная) стоимость черного седана - 1,5 миллиона рублей.

Кроме того, автомобиль должен обладать следующими характеристиками:

мотор объемом от 1,5 до 2,5 литров и мощностью не более 150 лошадиных сил;

шестиступенчатая автоматическая коробка передач;

задняя и передняя независимая пружинная подвеска;

максимальное время разгона авто до 100 километров в час не должно превышать 10,5 секунды;

максимальная скорость авто должна быть не меньше 210 километров в час;

салон автомобиля должен иметь тканевую обивку, двухзонный климат-контроль.

Под требования попадают сразу несколько моделей иномарок. Точная марка и модель автомобиля пока не известна.

Напомним, в конце августа на сайте Кировской городской думы появился проект распоряжения, утверждающего перечень, характеристики и максимальную стоимость закупаемых товаров. Согласно первой версии документа для председателя думы можно закупить два автомобиля в максимальной комплектации ценой до 2,5 млн рублей каждый.

По требованию ОНФ стоимости закупаемых товаров, в том числе и автомобилей, были снижены. Теперь максимальная стоимость автомобилей может составлять 1,5 миллиона рублей.