В кировской Северной больнице проходит масштабный ремонт

В Кирове в Северной клинической больнице проходит ремонт. Таких масштабных работ не проводили с 1990-х годов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

фото минздрава Кировской области

Уже отремонтировали кардиологическое, терапевтическое, неврологическое и гинекологическое отделения. Отремонтировали фасад, провели внутренние работы, старые окна заменили на пластиковые, где-то поменяли коммуникацию и проводку.

фото минздрава Кировской области

Во все помещения закупается новая мебель: тумбочки, шкафы, кровати. Сейчас идут работы в отделении реанимации и интенсивной терапии, где также планируют увеличить количество коек в два раза (с 6 до 12).

фото минздрава Кировской области

Ремонт проводят за счет средств самого учреждения.

фото минздрава Кировской области

Кстати, в планах Северной больницы – провести реорганизацию хирургической службы. Вместо двух отделений – первой и второй хирургии – будут три коечных отделения (первая, вторая и третья хирургия), а также хирургическое отделение экстренной и неотложной помощи.

фото минздрава Кировской области

В составе обновленной хирургической службы запланирована работа трех экстренных операционных, противошокового зала, малой операционной, а также перевязочной, круглосуточного УЗИ и рентгена, своей экстренной лаборатории.

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