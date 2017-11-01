В кировской Северной больнице проходит масштабный ремонт

В кировской Северной больнице проходит масштабный ремонт01 ноября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
министерство здравоохранения Кировской области
Ремонт проводятся за счет средств самого учреждения
В Кирове в Северной клинической больнице проходит ремонт. Таких масштабных работ не проводили с 1990-х годов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
фото минздрава Кировской области
Уже отремонтировали кардиологическое, терапевтическое, неврологическое и гинекологическое отделения. Отремонтировали фасад, провели внутренние работы, старые окна заменили на пластиковые, где-то поменяли коммуникацию и проводку.
фото минздрава Кировской области
Во все помещения закупается новая мебель: тумбочки, шкафы, кровати. Сейчас идут работы в отделении реанимации и интенсивной терапии, где также планируют увеличить количество коек в два раза (с 6 до 12).
фото минздрава Кировской области
Ремонт проводят за счет средств самого учреждения.
фото минздрава Кировской области
Кстати, в планах Северной больницы – провести реорганизацию хирургической службы. Вместо двух отделений – первой и второй хирургии – будут три коечных отделения (первая, вторая и третья хирургия), а также хирургическое отделение экстренной и неотложной помощи.
фото минздрава Кировской области
В составе обновленной хирургической службы запланирована работа трех экстренных операционных, противошокового зала, малой операционной, а также перевязочной, круглосуточного УЗИ и рентгена, своей экстренной лаборатории.
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01 ноября 2017, 17:28
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