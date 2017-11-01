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На здании кировского вокзала изменились буквы

01 ноября 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
vk.com/kirovt
Лампы в них были заменены на более современные

Буквы на здании кировского вокзала вернули на место. Теперь, как и обещал ведущий инженер отдела охраны труда Дирекции инфраструктуры ГЖД Иван Ларионов, они стали светить ярче. Фото обновленных букв появилось в группе «Кировский транспорт».

В группе выложены фото «до» и «после». Однако стоит отметить, что не все кировчане заметили разницу:

Снято ближе, вот и ярче, - высказала свое мнение горожанка в комментариях.

Напомним, буквы со здания вокзала исчезли 26 октября. Об этом в редакцию сообщил наблюдательный читатель Юрий Морданов.

Ведущий инженер отдела охраны труда Дирекции инфраструктуры ГЖД Иван Ларионов пояснил, что буквы сняли для того, чтобы сменить установленные в них трубчатые люминесцентные лампы на более современные.

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Комментарии 1

15 минут назад 1
не обмоете - перегорят, вот увидите..
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