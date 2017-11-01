На здании кировского вокзала изменились буквы

Буквы на здании кировского вокзала вернули на место. Теперь, как и обещал ведущий инженер отдела охраны труда Дирекции инфраструктуры ГЖД Иван Ларионов, они стали светить ярче. Фото обновленных букв появилось в группе «Кировский транспорт».

В группе выложены фото «до» и «после». Однако стоит отметить, что не все кировчане заметили разницу:

Снято ближе, вот и ярче, - высказала свое мнение горожанка в комментариях.

Напомним, буквы со здания вокзала исчезли 26 октября. Об этом в редакцию сообщил наблюдательный читатель Юрий Морданов.

Ведущий инженер отдела охраны труда Дирекции инфраструктуры ГЖД Иван Ларионов пояснил, что буквы сняли для того, чтобы сменить установленные в них трубчатые люминесцентные лампы на более современные.