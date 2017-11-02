В Митино обнаружили свалку с останками животных

Общественники Народного фронта проверили лесной массив вблизи поселка Митино, где были найдены останки крупного рогатого скота. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ по Кировской области.

Напомним, что решение о проверке этого места было принято после многочисленных жалоб кировчан. Действительно, здесь была обнаружена свалка с костями животных.

Активисты предположили, что останки животных были свезены сюда в мешках, но впоследствии растащены хищниками, потому как кости разбросаны на большой площади. Здесь общественники помимо костей коров нашли бытовой мусор, старую мебель, строительные отходы, опил и доски.

Этот лесной массив является излюбленным местом отдыха кировчан, для них там обустроены беседки. Но, видимо, далеко не все отдыхающие прибирают за собой мусор. Большие свалки начинаются прямо от самих беседок и продолжаются вдоль лесной тропинки на расстоянии одного километра. Видно, что мусор сюда свозился в течение нескольких лет целенаправленно, – пояснили в кировском отделении ОНФ.

Так как данный участок относится к землям лесного фонда, активисты ОНФ направили обращение в министерство лесного хозяйства с просьбой принять меры по ликвидации выявленных экологических нарушений, а также составили обращение в управление ветеринарии.