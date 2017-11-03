Видео: в кировском гипермаркете установили необычный фонтан

В гипермаркете на Щорса, 95 после реконструкции открыли новый зал, в центре которого установили уникальный фонтан. Первые фото фонтана появились в группе «Строим Киров».

На видео, сделанном за дверями нового зала, видно, что фонтан — нетрадиционный. Вода не бьет струей снизу, а льется сверху.

В четверг, 2 ноября, открылось новое крыло гипермаркета «Время простора». Фонтан по техническим причинам работает только наполовину. Официальное открытие нового зала состоится в субботу, 4 ноября, - сообщается в паблике.

Реконструкция бывшего Приборостроительного завода продолжается. Склады завода теперь относятся в гипермаркету. Планируется, что вскоре на месте завода откроют выставочный центр.