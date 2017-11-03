Видео: в кировском гипермаркете установили необычный фонтан

Видео: в кировском гипермаркете установили необычный фонтан03 ноября 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
vk.com/stroim_kirov
В Сети появились первые фото и видео фонтана
В гипермаркете на Щорса, 95 после реконструкции открыли новый зал, в центре которого установили уникальный фонтан. Первые фото фонтана появились в группе «Строим Киров».
На видео, сделанном за дверями нового зала, видно, что фонтан — нетрадиционный. Вода не бьет струей снизу, а льется сверху.
В четверг, 2 ноября, открылось новое крыло гипермаркета «Время простора». Фонтан по техническим причинам работает только наполовину. Официальное открытие нового зала состоится в субботу, 4 ноября, - сообщается в паблике.
Реконструкция бывшего Приборостроительного завода продолжается. Склады завода теперь относятся в гипермаркету. Планируется, что вскоре на месте завода откроют выставочный центр.
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03 ноября 2017, 14:27
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