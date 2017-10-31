В Кочуровском парке начали устанавливать фонтан

В Кочуровском парке 31 октября начали устанавливать фонтан. Об этом рассказали в горадминистрации, уточнив, когда завершатся работы по благоустройству.

Было отмечено, что на изготовление и установку фонтана потрачено 15 700 000 рублей.

Проведены работы по облицовке чаши, завершена установка колец. На этой неделе поступит все необходимое оборудование, - рассказал исполняющий обязанности начальника управления благоустройства и транспорта Дмитрий Печенкин.

Сейчас в парке полностью смонтировано и подключено освещение пешеходных дорожек, обустроены велопарковки. К 10 ноября парк должен быть полностью готов к сдаче.

Напомним, еще до завершения работ по благоустройству в парке случилось два ЧП: неизвестные украли три саженца голубой ели и два саженца кедровой сосны. Произошло все 25 и 29 октября. Этим делом уже занимается полиция. В частности, в МВД сказали, что патрулировать парк будут чаще.

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