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Главная Новости Кировская котоняня: «Одинокие животные — зрелище не для слабонервных»

Кировская котоняня: «Одинокие животные — зрелище не для слабонервных»

03 ноября 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото Константин Крохов
Елена Сергеева готова составить компанию вашему питомцу, пока вас нет дома

Почти год кировчанка Елена Сергеева оказывает необычную для нашего города услугу для владельцев животных — она котоняня. О первых клиентах, отличиях кошек от собак и жалости к одиноким животным она рассказала в интервью нашему порталу. 

Идея «Котоняни» родилась у Елены в канун нового 2017 года. Долгие праздничные каникулы показались кировчанке идеальным временем для запуска стартапа. 

Своих кошек к моменту запуска «Котоняни» у меня было много, опыт по уходу за чужими животными тоже имелся. Имелся также и непогашенный кредит вкупе с перспективой в скором времени потерять любимую работу. Я изучила опыт котонянь в других городах, узнала, с какими трудностями придется столкнуться, что нужно делать в той или иной ситуации с подопечным животным, где и как рекламировать свои услуги, что писать о себе и о чем разговаривать с будущими клиентами. Днем создала группу для аудитории «ВКонтакте», разместила рекламу на сайте бесплатных объявлений и уже 2 января получила первый заказ, - рассказывает Елена Сергеева.

Первой клиенткой «Котоняни» стала девушка по имени Ольга, которая уезжала на несколько дней и не знала, с кем оставить своего кота, огненно-рыжего красавца Шурика. В начале января 2018 года проекту «Котоняня» исполнится один год. 

Животные на меня реагируют хорошо. Наверное, чувствуют, что я их люблю и никакой опасности для них не представляю. Агрессивные еще ни разу не встречались. Угрюмые и осторожные попадались. Но после пары визитов и нескольких дней одиночества даже самые хмурые коты и робкие кошки начинают ластиться, петь песни, а то и вовсе запрыгивать на руки. Уж очень они тоскуют без хозяев. Домашние животные очень плохо переносят одиночество. Особенно тяжело приходится тем, у кого в семье нет сородичей. Когда к таким животным приходишь, то им не до еды и не до питья, лишь бы поиграть с человеком.

Некоторые кошки, продолжает рассказ Елена, когда понимают, что собираешься уходить, просто ложатся у дверей и так жалобно смотрят или мяукают, словно дети, которых мама первый раз в садике оставляет. 

У меня сердце такого не выдерживает, я сама плакать начинаю. Разуваюсь и снова в комнату – обнимать, гладить, расчесывать, играть. Бывает, что владелец устанавливает график посещений - раз в три дня. Это, конечно, не для слабонервных. Представьте, например, что вы оставляете маленького ребенка одного дома, и что он при этом чувствует, - рассказывает кировчанка.

Во время визита к животному Елена старается как можно дольше играть и общаться с ним, а уборку лотка, мытье мисок и наполнение их едой и водой – делать очень быстро. 

Каждому животному уделяется, как минимум, час-полтора. Я не хочу, чтобы животное ощущало себя брошенным, пока хозяина нет дома. Все, что я делаю, я фотографирую или записываю видео. Владелец животного получает ежедневный отчет, - говорит Елена. 

На вопрос о том, будет ли «Котоняня» популярна в Кирове, Елена, объяснила что кировчане пока не готовы платить за то, что бесплатно, пусть и спустя рукава, может сделать сосед или родственник. 

- Востребована в определенных кругах – да. Те, кто однажды воспользовался услугами котоняни и выгула собак, будут обращаться снова и порекомендуют это своим друзьям. Они больше не увезут кошку или собаку в гостиницу, даже если у них есть на это деньги. Эти люди уже поняли разницу. Они не будут уговаривать знакомых на то, чтобы те навещали их любимца. Вопрос с оплатой всё равно будет витать в воздухе. С чужим человеком никаких неудобств. Возникла необходимость в услуге - нашел того, кто ее оказывает, прочитал отзывы, пообщался с тем, кто раньше пользовался, вдохновился, узнал точную стоимость, заключил договор и спокойно уехал, - объясняет кировчанка.

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Комментарии 4

44 минуты назад Я
Забавный сервис. ))) А услуги пёсеняни и какой-нибудь хоманяни еще не появились? Этих питомцев тоже не стоит на долго одних оставлять.
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42 минуты назад Вендетта
Всё, чистенько и красиво. Здорово. Но зачем Елена пускает их по столу бегать?
У нас был, к сожалению, другой опыт передержки наше кошки. Хотя договор составлялся на 10 листах по пожеланию передержчика. Наша кошка все две недели сидела у него, забитая под компьютерным столом в углу. Отдавали кошку, в квартире было всего два котёнка хозяина. Когда мы её забирала, там уже помимо котят было 4!!! кошки/кота. Плюс от блох её отмывали потом. У передержчика наглости хватило через какое-то время у нас попросить отзыв на свой сайт. На что ему был дан ответ: Вы фотографировали нашу кошку, когда она сидела в тёмном углу, собирая своей шерстью пыль. Вот, пожалуйста, можете выложить на сайт. Кого такие передержчики пытаются обмануть?!
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21 минуту назад Горожанин
Мужа у неё нет,я так понимаю.
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20 минут назад Я
Горожанин
Мужа у неё нет,я так понимаю.
Это имеет значение? Почему вас так волнует чужая личная жизнь?
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