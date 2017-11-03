Кировская котоняня: «Одинокие животные — зрелище не для слабонервных»

Почти год кировчанка Елена Сергеева оказывает необычную для нашего города услугу для владельцев животных — она котоняня. О первых клиентах, отличиях кошек от собак и жалости к одиноким животным она рассказала в интервью нашему порталу.

Идея «Котоняни» родилась у Елены в канун нового 2017 года. Долгие праздничные каникулы показались кировчанке идеальным временем для запуска стартапа.

Своих кошек к моменту запуска «Котоняни» у меня было много, опыт по уходу за чужими животными тоже имелся. Имелся также и непогашенный кредит вкупе с перспективой в скором времени потерять любимую работу. Я изучила опыт котонянь в других городах, узнала, с какими трудностями придется столкнуться, что нужно делать в той или иной ситуации с подопечным животным, где и как рекламировать свои услуги, что писать о себе и о чем разговаривать с будущими клиентами. Днем создала группу для аудитории «ВКонтакте», разместила рекламу на сайте бесплатных объявлений и уже 2 января получила первый заказ, - рассказывает Елена Сергеева.

Первой клиенткой «Котоняни» стала девушка по имени Ольга, которая уезжала на несколько дней и не знала, с кем оставить своего кота, огненно-рыжего красавца Шурика. В начале января 2018 года проекту «Котоняня» исполнится один год.

Животные на меня реагируют хорошо. Наверное, чувствуют, что я их люблю и никакой опасности для них не представляю. Агрессивные еще ни разу не встречались. Угрюмые и осторожные попадались. Но после пары визитов и нескольких дней одиночества даже самые хмурые коты и робкие кошки начинают ластиться, петь песни, а то и вовсе запрыгивать на руки. Уж очень они тоскуют без хозяев. Домашние животные очень плохо переносят одиночество. Особенно тяжело приходится тем, у кого в семье нет сородичей. Когда к таким животным приходишь, то им не до еды и не до питья, лишь бы поиграть с человеком.

Некоторые кошки, продолжает рассказ Елена, когда понимают, что собираешься уходить, просто ложатся у дверей и так жалобно смотрят или мяукают, словно дети, которых мама первый раз в садике оставляет.

У меня сердце такого не выдерживает, я сама плакать начинаю. Разуваюсь и снова в комнату – обнимать, гладить, расчесывать, играть. Бывает, что владелец устанавливает график посещений - раз в три дня. Это, конечно, не для слабонервных. Представьте, например, что вы оставляете маленького ребенка одного дома, и что он при этом чувствует, - рассказывает кировчанка.

Во время визита к животному Елена старается как можно дольше играть и общаться с ним, а уборку лотка, мытье мисок и наполнение их едой и водой – делать очень быстро.

Каждому животному уделяется, как минимум, час-полтора. Я не хочу, чтобы животное ощущало себя брошенным, пока хозяина нет дома. Все, что я делаю, я фотографирую или записываю видео. Владелец животного получает ежедневный отчет, - говорит Елена.

На вопрос о том, будет ли «Котоняня» популярна в Кирове, Елена, объяснила что кировчане пока не готовы платить за то, что бесплатно, пусть и спустя рукава, может сделать сосед или родственник.