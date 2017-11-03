На выходных в Кирове начнут монтировать сцену на Театральной площади

На праздничных входных в Кирове начнется монтаж сцены на Театральной площади. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Займется установкой сцены подрядная организация из Нижнего Новгорода. Сметная стоимость работ составляет 5 650 000 рублей.

Монтаж сцены начнется в субботу, 4 ноября, после окончания праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства. Согласно конкурсной документации, сцену должны будут установить до 5 декабря 2017 года.

Напомним, что 16 мая 2016 года на площади демонтировали старую сцену. Изначально планировалось, что на ее месте будет установлено колесо обозрения. Рядом с аттракционом должна была появиться новая сцена. Однако позднее было принято решение об установке колеса обозрения у цирка.

После этого горадминистрация объявила о том, что из горбюджета выделены средства (3 500 000 рублей) на возведение сцены. Аукцион прошел 17 марта. Была выбрана подрядная организация. Однако через какое-то время выяснилось, что этот подрядчик в рамках заявленной им же самим суммы не сможет качественно и в срок построить новый сценический комплекс. Договор с подрядчиком был расторгнут в начале апреля. Был объявлен новый конкурс, а время установки сцены, естественно, было перенесено.

В июле 2017 года в мэрии представили новый проект сцены на Театральной площади. Новая сцена будет стационарной, а не временной, как планировалось ранее, поэтому и затрат на нее потребуются больше. С 3,5 миллиона рублей(стоимость первого проекта) цена на строительство сцены увеличилась чуть более чем на 2 миллиона рублей.

У нас есть канал в Telegram, где каждые полчаса появляются интересные новости. Попробуйте.