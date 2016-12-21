Видео: в Кирове водитель иномарки на зебре сбил ребенка

ДТП произошло в понедельник, 19 декабря 2016 года, на улице Карла Маркса. Об аварии рассказал читатель Денис Бубнов.

Денис ехал по улице Карла Маркса в сторону улицы Воровского. Момент ДТП заснял видеорегистратор в его машине на перекрестке улиц Орловской и Карла Маркса.

Водитель после удара включил «аварийку», но из машины не вышел, - сообщил очевидец.

В отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области пояснили, что в ведомство информация об аварии не поступала. Следовательно, родители пострадавшего мальчика за помощью врачей и в ГИБДД не обращались.