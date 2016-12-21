Видео: в Кирове водитель иномарки на зебре сбил ребенка

Видео: в Кирове водитель иномарки на зебре сбил ребенка21 декабря 2016, 19:59 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 16+
скриншот видеозаписи youtube.com
Школьник получил травмы
ДТП произошло в понедельник, 19 декабря 2016 года, на улице Карла Маркса. Об аварии рассказал читатель Денис Бубнов.
Денис ехал по улице Карла Маркса в сторону улицы Воровского. Момент ДТП заснял видеорегистратор в его машине на перекрестке улиц Орловской и Карла Маркса.
Водитель после удара включил «аварийку», но из машины не вышел, - сообщил очевидец.
В отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области пояснили, что в ведомство информация об аварии не поступала. Следовательно, родители пострадавшего мальчика за помощью врачей и в ГИБДД не обращались.
Комментарии 15
P.S. Видеорегистратором сие чудо техники назвать очень сложно, даже на попутных машинах номеров не видно.
Среди пострадавших пешеходов нет водителей. Доказательство выше сказанного.
Итак, пункт 4.5. ПДД гласит:
на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
а пункт 14.1. ПДД говорит о том, что водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.
По сторонам смотреть нужно, а не права качать.
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