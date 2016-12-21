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Главная Авто Видео: в Кирове водитель иномарки на зебре сбил ребенка

Видео: в Кирове водитель иномарки на зебре сбил ребенка

21 декабря 2016, 19:59 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 16+
скриншот видеозаписи youtube.com
Школьник получил травмы

ДТП произошло в понедельник, 19 декабря 2016 года, на улице Карла Маркса. Об аварии рассказал читатель Денис Бубнов. 

Денис ехал по улице Карла Маркса в сторону улицы Воровского. Момент ДТП заснял видеорегистратор в его машине на перекрестке улиц Орловской и Карла Маркса. 

Водитель после удара включил «аварийку», но из машины не вышел, - сообщил очевидец. 

В отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области пояснили, что в ведомство информация об аварии не поступала. Следовательно, родители пострадавшего мальчика за помощью врачей и в ГИБДД не обращались.

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Комментарии 15

21 декабря 2016, 23:11 Горожанин
Вот так у нас пешеходы и ходят, даже не посмотрят по сторонам. А наездник судя по включённому левому поворотнику собрался поворачивать под кирпич. Орловская односторонняя от К.Либкнехта до Ленина.
P.S. Видеорегистратором сие чудо техники назвать очень сложно, даже на попутных машинах номеров не видно.
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21 декабря 2016, 23:16 Учитель словесности
Вот ведь тварь за рулем, а!
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22 декабря 2016, 01:20 Горожанин
Горожанин
Вот так у нас пешеходы и ходят, даже не посмотрят по сторонам. А наездник судя по включённому левому поворотнику собрался поворачивать под кирпич. Орловская односторонняя от К.Либкнехта до Ленина.
P.S. Видеорегистратором сие чудо техники назвать очень сложно, даже на попутных машинах номеров не видно.
Он шёл по переходу
Ответить
22 декабря 2016, 04:39 сочуствующий.
Зоной повышенной опасности является дорога. Но это не признают чиновники. Считают случаи травматизма закономерностью. По этой причине на ТВ не ведется работа по технике безопасности людей. Школьник видел пропаганду для водителей, когда мечтательный подросток ступил на зебру, сразу появился барьер из слов - водитель сбавь скорость.
Среди пострадавших пешеходов нет водителей. Доказательство выше сказанного.
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22 декабря 2016, 06:56 Горожанин
Это ЛАДА, не иномарка...
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22 декабря 2016, 08:22 вот вот
Горожанин
Он шёл по переходу
Большинство пешеходов даже не подозревают, что у них есть не только права но и обязанности, которые они обязаны соблюдать. Для некоторых пешеходов зебра-переход, это прогулочная дорожка в парке или подиум.
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22 декабря 2016, 08:26 Горожанин
Горожанин
Он шёл по переходу
Это как-то влияет на безопасность?
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22 декабря 2016, 10:49 мистер справедливость
Учитель словесности
Вот ведь тварь за рулем, а!
Оба они виноваты !!!

Итак, пункт 4.5. ПДД гласит:
на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

а пункт 14.1. ПДД говорит о том, что водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.
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22 декабря 2016, 11:29 Горожанин
За оставление места ДТП его сейчас можно смело подтягивать.
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22 декабря 2016, 11:37 Горожанин
Пешеход прав ровно до того момента - пока жив.
По сторонам смотреть нужно, а не права качать.
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22 декабря 2016, 12:13 Горожанин
почему то при перестроении или повороте нужно подать сигнал поворота заблаговременно, а почему то пешеходы (почти все) как шли так идут даже нисколько не останавливаясь перед пешеходником... не смотря по сторонам ! а как учат: перед тем как перейти дорогу посмотри направо-налево, а потом перейди дорогу и мониторь следующую полосу- оцени видят ли тебя водители... или это из разряда? ЯЖПЕШЕХОД!
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22 декабря 2016, 16:16 Горожанин
Горожанин
почему то при перестроении или повороте нужно подать сигнал поворота заблаговременно, а почему то пешеходы (почти все) как шли так идут даже нисколько не останавливаясь перед пешеходником... не смотря по сторонам ! а как учат: перед тем как перейти дорогу посмотри направо-налево, а потом перейди дорогу и мониторь следующую полосу- оцени видят ли тебя водители... или это из разряда? ЯЖПЕШЕХОД!
Он уже больше половины дороги прошёл! Тот водила ослеп внезапно за рулём?
Ответить
22 декабря 2016, 16:20 Горожанин
Горожанин
Это как-то влияет на безопасность?
Когда садишься за руль, надо не только тормоза проверять, но и глаза в глазницы вставлять (для некоторых)!
Ответить
22 декабря 2016, 16:26 Горожанин
мистер справедливость
Оба они виноваты !!!

Итак, пункт 4.5. ПДД гласит:
на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

а пункт 14.1. ПДД говорит о том, что водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.
Он всё правильно оценил, почти всю дорогу удачно перешёл. Откуда он знал, что тот идиот не остановится? Ведь медленно ехал. Короче, вместо того паренька мог оказаться любой из-за такого горе-водилы! Как таким права выдают? Правильно, они их покупают
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22 декабря 2016, 17:04 Горожанин
Горожанин
Он уже больше половины дороги прошёл! Тот водила ослеп внезапно за рулём?
А водители :на пешеходном останавливаются на зеленый сигнал светофора.и люди должны огибать их авто, рискуя попасть на линию пересечения ,где разрешенный сигнал вкл ,на данный момент имеется ввиду вставший черный джип ,в полдень по Октябрьском пр.в Р оне бывш маг.Богатырь и бабульки его обходят...а там не так давно женщину так сбили,что ее отлетевшая обувь лежала возле входа в маг.Глобус Не гоняйте так,кировские лихачи Ведь о вашей Лихой езде давно известно от Донбасса до Дальнего Востока. Нашли чем соревноваться детей Пожалейте.они ж еще только начали самостоятельно ходить в школу.а до этого их за руку водили.как будто взрослые не нарушают!!!и так постоянно .пока совесть не включится.не дойдет хозяевам дорог
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