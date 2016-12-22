В Кировской области столкнулись «ВАЗ» и «Скания»: водитель и пассажир чудом выжили

В среду, 21 декабря 2016 года, в Белохолуницком районе столкнулись ВАЗ-211240 и «Скания», об этом сообщили в ГИБДД по Кировской области.

ДТП произошло в 11:50 на 76 километре Киров - Белая Холуница - Омутнинск - Афанасьево - граница Пермского края. В соцсетях очевидцы рассказали, что «двенадцатую» занесло на трассе и развернуло на повороте. В это время по встречке ехала фура.

- По предварительным данным, 50-летний водитель ВАЗа не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «Скания», за рулем которого ехал 61-летний водитель, - прокомментировали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области.

К месту ЧП оперативно выехали спасатели, медики и инспекторы ДПС. Удивительно, но, несмотря на то, что легковушка от удара превратилась в груду искореженного металла, в аварии пострадал только 19-летний пассажир «двенадцатой». Причем помощь молодому человеку медики оказали на месте ДТП.

В ГУ МЧС по Кировской области рассказали, что при ликвидации последствий аварии участвовали шесть человек, выезжали три пожарных расчета. По факту ДТП проводится проверка.

