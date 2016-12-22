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Главная Авто С 1 января автобусы №37 изменят маршрут

С 1 января автобусы №37 изменят маршрут

22 декабря 2016, 21:02 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
progorod43.ru
По новому маршруту будут курсировать восемь автобусов

С 1 января 2017 года изменится маршрут автобусов № 37. Об этом сообщается в паблике "ЦДС Киров"

Маршрут автобуса будет следующим: 

от остановки "Северная больница" - по улице Свердлова - Октябрьскому проспекту - улице Карла Маркса - Профсоюзной - Ленина - Милицейской – Карла Маркса - Комсомольской - до остановки "Железнодорожный вокзал" (нечетная сторона) – обратно тем же маршрутом.

По маршруту № 37 будут курсировать восемь автобусов с интервалом движения 11 минут.

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Комментарии 10

22 декабря 2016, 21:20 Горожанин
По Октябрьскому проспекту ездит и так несколько автобусов до ж\д вокзала, зачем еще этот тут пускать? А по улице Горького ничего не ходит. Как всегда кто-то думал не о людях
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22 декабря 2016, 21:34 Горожанин
тупой маршрут, как раньше было хорошо, когда он ездил до оба вокзала
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22 декабря 2016, 21:41 Горожанин
Горожанин
По Октябрьскому проспекту ездит и так несколько автобусов до ж\д вокзала, зачем еще этот тут пускать? А по улице Горького ничего не ходит. Как всегда кто-то думал не о людях
А че тебе на горького надо?? Просто проехать?
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22 декабря 2016, 21:51 Гость
А как от цума и от рассвета до автовокзала добраться? Кому этот маршрут мешал?
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22 декабря 2016, 22:06 Горожанин
А щас он че не так ходит?
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22 декабря 2016, 22:09 Горожанин
сделайте по горького, там студенты живут и тц есть.
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22 декабря 2016, 22:15 Горожанин
Горожанин
сделайте по горького, там студенты живут и тц есть.
Баран,где там стюденты живут?)
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22 декабря 2016, 22:47 Горожанин
Там,на Горького,не только студенты живут,но и люди работают..
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22 декабря 2016, 22:50 Горожанин
Теперь от моего дома не на чем ехать в принципе до района вокзалов.....спасибо!
Хороший был маршрут.
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