С 1 января автобусы №37 изменят маршрут

С 1 января 2017 года изменится маршрут автобусов № 37. Об этом сообщается в паблике "ЦДС Киров".

Маршрут автобуса будет следующим:

от остановки "Северная больница" - по улице Свердлова - Октябрьскому проспекту - улице Карла Маркса - Профсоюзной - Ленина - Милицейской – Карла Маркса - Комсомольской - до остановки "Железнодорожный вокзал" (нечетная сторона) – обратно тем же маршрутом.

По маршруту № 37 будут курсировать восемь автобусов с интервалом движения 11 минут.