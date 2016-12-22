С 1 января автобусы №37 изменят маршрут

По новому маршруту будут курсировать восемь автобусов
С 1 января автобусы №37 изменят маршрут22 декабря 2016, 21:02 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
progorod43.ru
С 1 января 2017 года изменится маршрут автобусов № 37. Об этом сообщается в паблике "ЦДС Киров".
Маршрут автобуса будет следующим:
от остановки "Северная больница" - по улице Свердлова - Октябрьскому проспекту - улице Карла Маркса - Профсоюзной - Ленина - Милицейской – Карла Маркса - Комсомольской - до остановки "Железнодорожный вокзал" (нечетная сторона) – обратно тем же маршрутом.
По маршруту № 37 будут курсировать восемь автобусов с интервалом движения 11 минут.
Комментарии 10
Хороший был маршрут.
Поделись комментариями