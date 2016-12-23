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Главная Авто В Кирове вновь прошел ледяной дождь

В Кирове вновь прошел ледяной дождь

23 декабря 2016, 10:40 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
Фото Руслана Ветошкина:
Автомобилистам приходилось пережидать осадки стоя на обочине

В ночь с четверга на пятницу, 23 декабря, в Кирове в очередной раз прошел ледяной дождь

Редкое для нашего города погодное явление автомобилисты заметили около 23 часов вечера. Водителям приходилось  останавливаться на обочинах, чтобы очистить лобовое стекло, которое за несколько минут покрывалось коркой льда.

Я ехал со стороны Нового моста по Луганской и Ломоносова. Сначала не понял, в чем проблема. Почему-то стекло начало внезапно застывать, хотя печка была включена на полную мощность. Через несколько минут мне пришлось останавливаться, чтобы очистить стекло от наледи, только тогда я понял, что на улице идет дождь. Пока ехал до дома, несколько машин стояли на "аварийке " на обочине из-за непогоды, - рассказал водитель Максим Крылов.

Сотрудники ГИбДД напоминают, что при движении в условиях выпадения осадков и при меняющихся температурах выбирайте скорость в зависимости от состояния проезжей части, соблюдайте дистанцию и боковой интервал.

Пешеходам тоже необходимо быть более внимательными и осторожными. Чтобы быть заметными для водителей, в обязательном порядке на верхней одежде и детей, и взрослых должны присутствовать световозвращающие элементы, - пояснили в пресс-службе ГИбДД по Кировской области.

Напомним, вечер и ночь с 11 на 12 ноября, пожалуй, стали одним из главных испытаний для водителей и пешеходов: из-за ледяного дождя в регионе и Кирове было парализовано движение, очевидцы рассказывают о множестве ДТП.

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20 декабря 2016, 09:37 Метроград – то, к чему нужно стремиться!
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