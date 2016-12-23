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Главная Авто Киров встал в пробках: улица Воровского стоит от Ленина до проспекта Строителей

Киров встал в пробках: улица Воровского стоит от Ленина до проспекта Строителей

23 декабря 2016, 17:32 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
vk.com/kirovdps
По словам водителей, причины заторов — мелкие аварии

Вечером в пятницу, 23 декабря 2016 года,  Киров «встал» в пробках. В соцсетях водители пишут, что заторы образовались на всех центральных улицах города.

По мнению интернет-пользователей, все стоит из-за мелких аварий.

Хлебозаводской проезд встал намертво, девушки не поделили дорогу и просто перегородили обе полосы.

Производственная в сторону Щорса идем медленно, начиная от моста.

Потребкооперации стоит без движения. Пробка Производственная — Базовая.

На Московской перед Производственной ДТП в сторону центра ... пробку собрали 

На Воровского, не доезжая «Баско», сломалась «классика». Пробка, еле двигаемся.

Лепсе все стоит.

От производственной по Воровского в сторону ЦУМа еле идем.

От танка до ЦУМа плотно, стоит весь Октябрьский проспект.


Многие водители отмечают, что вечерние заторы связаны не только с ДТП, но и с предстоящим Новым годом.

Подобная ситуация на дорогах складывается ежегодно в последних числах декабря.

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