Киров встал в пробках: улица Воровского стоит от Ленина до проспекта Строителей

Вечером в пятницу, 23 декабря 2016 года, Киров «встал» в пробках. В соцсетях водители пишут, что заторы образовались на всех центральных улицах города.

По мнению интернет-пользователей, все стоит из-за мелких аварий. Хлебозаводской проезд встал намертво, девушки не поделили дорогу и просто перегородили обе полосы.

Производственная в сторону Щорса идем медленно, начиная от моста. Потребкооперации стоит без движения. Пробка Производственная — Базовая.

На Московской перед Производственной ДТП в сторону центра ... пробку собрали На Воровского, не доезжая «Баско», сломалась «классика». Пробка, еле двигаемся.

Лепсе все стоит. От производственной по Воровского в сторону ЦУМа еле идем.

От танка до ЦУМа плотно, стоит весь Октябрьский проспект.



Многие водители отмечают, что вечерние заторы связаны не только с ДТП, но и с предстоящим Новым годом.

Подобная ситуация на дорогах складывается ежегодно в последних числах декабря.