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Главная Авто В Кирове водители массово решили объехать ДТП по тротуару

В Кирове водители массово решили объехать ДТП по тротуару

28 декабря 2016, 13:37 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото progorod43.ru
Участники ДТП могут получить штраф за то, что создали пробку

Во вторник, 27 декабря, кировские водители вынуждены были объезжать аварию по пешеходной дороге. Фото происшествия в редакцию прислала кировчанка Екатерина.

ДТП произошло около 13 часов дня на улице Пролетарской, на участке с односторонним движением. Водители двух автомобилей столкнулись друг с другом, из-за них выезд на Октябрьский проспект стал невозможным.

Из-за нечищенных дорог и обочин водителям автомобилей пришлось объезжать ДТП по тротуарам, - рассказала кировчанка Екатерина.

В ГИбДД пояснили, что информации об этом дорожном происшествии у них нет. Возможно, водители не обращались в госавтоинспекцию. В ведомстве объяснили, как должны были поступить участники ДТП.

Водители имеют права освободить проезжую часть, не создавая затора на дорогах. Для этого им необходимо во всех подробностях зафиксировать повреждения от аварии : снять фото или видео. Также необходимо взять контактные телефоны очевидцев аварии. Кстати, за создание пробк после ДТП водителям грозит штраф в 1000 рублей, - пояснили в пресс-службе ГИбДД по Кировской области.

В условиях неблагоприятной погоды ГИБДД рекомендует водителям транспортных средств соблюдать скоростной режим и дистанцию до впереди идущего транспорта, быть предельно внимательным при проезде пешеходных переходов, перекрестков и остановок общественного транспорта.

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