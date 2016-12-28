В Кирове водители массово решили объехать ДТП по тротуару

Во вторник, 27 декабря, кировские водители вынуждены были объезжать аварию по пешеходной дороге. Фото происшествия в редакцию прислала кировчанка Екатерина.

ДТП произошло около 13 часов дня на улице Пролетарской, на участке с односторонним движением. Водители двух автомобилей столкнулись друг с другом, из-за них выезд на Октябрьский проспект стал невозможным.

Из-за нечищенных дорог и обочин водителям автомобилей пришлось объезжать ДТП по тротуарам, - рассказала кировчанка Екатерина.

В ГИбДД пояснили, что информации об этом дорожном происшествии у них нет. Возможно, водители не обращались в госавтоинспекцию. В ведомстве объяснили, как должны были поступить участники ДТП.

Водители имеют права освободить проезжую часть, не создавая затора на дорогах. Для этого им необходимо во всех подробностях зафиксировать повреждения от аварии : снять фото или видео. Также необходимо взять контактные телефоны очевидцев аварии. Кстати, за создание пробк после ДТП водителям грозит штраф в 1000 рублей, - пояснили в пресс-службе ГИбДД по Кировской области.

В условиях неблагоприятной погоды ГИБДД рекомендует водителям транспортных средств соблюдать скоростной режим и дистанцию до впереди идущего транспорта, быть предельно внимательным при проезде пешеходных переходов, перекрестков и остановок общественного транспорта.