Видео: в Кирове водители вновь объезжали пробку по тротуару

В четверг, 29 декабря, около 13 часов дня на улице Красноармейской застрял троллейбус. Фото и видео в редакцию прислала читательница Ирина Рычкова.

По словам очевидцев, на узкой улочке образовался настоящий транспортный коллапс.

Из-за плохо убранного снега и неправильно припаркованной машины троллейбус седьмого маршрута не смог проехать по улице Красноармейской. В районе дома № 17 образовалась большая пробка. Автомобилисты объезжали ее по тротуару, создавая опасную ситуацию для пешеходов, - рассказала кировчанка Ирина Рычкова.

Кстати, это не первый случай за эту неделю, когда водители решают миновать затор не по проезжей части. Во вторник, 27 декабря, на Пролетарской, на участке с односторонним движением водители двух автомобилей столкнулись друг с другом. Из-за них выезд на Октябрьский проспект стал невозможным. Из-за нечищенных дорог и обочин водителям автомобилей пришлось объезжать ДТП по тротуарам.

За новость Ирина Рычкова получает 500 рублей