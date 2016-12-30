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Главная Авто На видео попал момент ДТП в Кирове, где таксист сбил молодого человека

На видео попал момент ДТП в Кирове, где таксист сбил молодого человека

30 декабря 2016, 14:22 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото ГИбДД по Кировской области
Мужчина от столкновения не пострадал

В четверг, 29 декабря, на Октябрьском проспекте таксист сбил мужчину. Видео момента ДТП появилось в социальных сетях.

Авария произошла около 12 часов дня на Октябрьском проспекте №44. Скорее всего, пострадавшего мужчину спасло то, что скорость такси была небольшой.

На ролике видно, как через мгновение после столкновения из машины такси вышел водитель и его пассажир. Кроме этого, на помощь пострадавшему прибежали прохожие. 

По предварительной информации, 43-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 наехал на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому перекрестку. Водитель был трезвый.  Пострадавший 22-летний пешеход получил травмы. Госпитализация ему не потребовалась, - пояснили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

ГИБДД рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию до впереди идущего транспорта, быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, перекрестков и остановок общественного транспорта.

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