На видео попал момент ДТП в Кирове, где таксист сбил молодого человека

В четверг, 29 декабря, на Октябрьском проспекте таксист сбил мужчину. Видео момента ДТП появилось в социальных сетях.

Авария произошла около 12 часов дня на Октябрьском проспекте №44. Скорее всего, пострадавшего мужчину спасло то, что скорость такси была небольшой.

На ролике видно, как через мгновение после столкновения из машины такси вышел водитель и его пассажир. Кроме этого, на помощь пострадавшему прибежали прохожие.

По предварительной информации, 43-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 наехал на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому перекрестку. Водитель был трезвый. Пострадавший 22-летний пешеход получил травмы. Госпитализация ему не потребовалась, - пояснили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

ГИБДД рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию до впереди идущего транспорта, быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, перекрестков и остановок общественного транспорта.