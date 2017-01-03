В Кирове пройдут сплошные проверки водителей в Рождество

На новогодних каникулах кировские дороги будут под особым контролем автоинспекторов. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области.

Инспекторы будут нести службу в усиленном режиме. В местах массового скопления людей будут дежурить дополнительные экипажи ДПС. Так в Рождество, 7 января, в Кирове пройдут сплошные проверки водителей на состояние опьянения. Проверки ожидаются в Ленинском районе.

Под особым контролем инспекторов ДПС также будут загородные трассы, выезды и въезды в город. Традиционно помогать им будут активисты "Ночного патруля" и профсоюза "Таксист".

В ГИБДД напомнили: за управление авто в нетрезвом виде предусмотрено лишение водительских прав и штраф 30 000 рублей.