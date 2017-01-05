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В Кирове на ходу вспыхнул автомобиль

05 января 2017, 19:10 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
фото progorod43.ru
Пожар тушили 8 сотрудников МЧС

В среду, 4 января, в Кирове во время движения загорелась иномарка. Об этом сообщают в МЧС по Кировской области. 

Инцидент произошел на  на улице Октябрьская у дома 26.  Аварийная ситуация возникла во время движения "Рено-Меган". Сотрудники МЧС оперативно потушили автомобиль. Для ликвидации последствий происшествия привлекались 9 человек, 3 единицы техники, в том числе от МЧС - 8 человек, 2 единицы техники.

 Главное управление МЧС России по Кировской области напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей.

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