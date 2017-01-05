В Кирове на ходу вспыхнул автомобиль

В среду, 4 января, в Кирове во время движения загорелась иномарка. Об этом сообщают в МЧС по Кировской области.

Инцидент произошел на на улице Октябрьская у дома 26. Аварийная ситуация возникла во время движения "Рено-Меган". Сотрудники МЧС оперативно потушили автомобиль. Для ликвидации последствий происшествия привлекались 9 человек, 3 единицы техники, в том числе от МЧС - 8 человек, 2 единицы техники.

Главное управление МЧС России по Кировской области напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей.