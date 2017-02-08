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Главная Авто После визита Медведева на проспекте Строителей вновь появились ямы

После визита Медведева на проспекте Строителей вновь появились ямы

08 февраля 2017, 13:10 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото Андрея Обухова
Специалисты объяснили, почему зимой не стоит делать ямочный ремонт

Спустя неделю после приезда Дмитрия Медведева в Кирова в асфальте на проспекте Строителей вновь появились ямы. Об этом нашей редакции рассказала кировчанка Светлана.

Жильцы домов по проспекту Строителей на прошлой неделе были приятно удивлены дорожными работами, которые развернулись под их окнами. По сообщению кировчан, в ночь перед приездом премьер-министра в наш город ямы на этой улице залатали.

Сейчас от ремонта на проспекте Строителей не осталось и следа. Асфальт покрылся трещинами и небольшими ямами. Вскоре моя родная улица опять вернется в свое исходное состояние, а что будет весной, даже представить боюсь, - рассказала кировчанка Светлана.

По неофициальной информации, проспект Строителей включен в масштабный перечень ремонта дорог летом 2017 года. На улице не будут латать ямы, а закроют дорогу новым полотном.

Ямочный ремонт на проспекте Строителей не был связан с визитом в наш город Дмитрия Медведева. Работы проводились по разным направлениям: Нововятск, Коминтерн, Филейка и Юго-Запад. Мы не беремся сказать, заменят ли дорожное полотно на этом участке, но ямочный ремонт в городе продолжится, - объяснили в пресс-службе администрации города Кирова.

Специалисты высказались, что в холодное время года ремонт дорог - это напрасная трата денег и сил. Такое покрытие практически в любом случае разрушится весной. 

В зимнее время года ямочный ремонт дорог неэффективен. Температура асфальта, при которой он укладывается в ямы, должна быть не менее 120 градусов Цельсия. Если такой асфальт уложить на замерзшее основание, то это приведет к тому, что лед, который был в яме, расплавится, новый асфальт просядет. Появятся новые ямы, - объяснил Шамиль Бузиков преподаватель ВятГУ, член группы общественного контроля за ремонтом дорог.

Напомним, в Кировской области, в холодное время года ремонт дорог производится литым асфальтобетоном. Характерной особенностью смеси являются высокая морозостойкость и возможность укладки круглогодично, независимо от температуры воздуха. Минимальная температура укладки определяется порогом до −10°С

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Комментарии 1

08 февраля 2017, 13:37 Горожанин
Странно все это...Обамы уже нет,на него не спишешь.Трамп вроде наш пока,Госдума ему аплодировала стоя.Платон с граждан деньги на дороги собирает.Другие налоги водители платят.Кто же виноват,и почему этот некто продолжает ни чего не делать. Дорога как ковровая дорожка.Развернули к приезду высокопоставленного чиновника,и скрутили до следующего его визита.Чудеса да и только!Не страна,а бермудский треугольник...
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