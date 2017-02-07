Появилась новая информация о смертельном ДТП в Нововятске

Появилась новая информация о смертельном ДТП, произошедшем в Нововятском районе 7 февраля. По информации УГИБДД России по Кировской области, в слободе Корчемкино автомобиль Citroen врезался в автобус.

Произошло это в 7:37. Водитель иномарки ехал из Кирова в сторону Нововятска, выехал на встречку и врезался в пассажирский автобус 87-го маршрута.

В результате 66-летний водитель иномарки погиб на месте. Также стало известно, что пострадали две пассажирки автобуса - женщины 27 и 38 лет. Они обратились к врачам после аварии.