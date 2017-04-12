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Видео: в Кирове пьяный водитель Porsche Cayenne врезался в Renault

12 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
скриншот видеозаписи с youtube.com
По словам водителя Porsche, он ехал со скоростью 70 километров в час

В Кирове автомобиль Porsche Cayenne Turbo врезался во встречный Renault. Все это произошло 7 апреля на улице Мельничной. Видео с места происшествия появилось на Первом городском канале

После мощного лобового столкновения троим людям пришлось оказывать медпомощь - 24-летней пассажирке Porsche, а также 43-летнему водителю и 60-летней пассажирке Renault. Сам виновник происшествия в ДТП почти не пострадал. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

Сразу после аварии у 35-летнего водителя Porsche Cayenne выявили признаки опьянения, при этом он не обратился за помощью медиков, однако по его походке было заметно, что он хромает на одну ногу. По словам водителя Porsche, он ехал со скоростью 70 километров в час, при повороте не справился с управлением.

Водитель Porsche отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения. Сейчас ему грозит лишение водительского удостоверения и штраф в 30 000 рублей.  

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