МЧС опубликовало список 14 пострадавших и погибшего в ДТП на трассе Киров-Советск

ГУ МЧС России по Кировской области опубликовало подробную информацию о 14-ти пострадавших (ранее сообщалось о 12-ти пострадавших) в ДТП на трассе Киров-Советск.

Напомним, что авария произошла 16 апреля рано утром. На трассе столкнулись два микроавтобуса. В резальутате ДТП погиб один человек, 14 человек получили травмы. Как произошла авария, что рассказали в УМВД России по Кировской области, узнайте об этом здесь.

Для уточнения данных о пострадавших организовано взаимодействие с Центром травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Список пострадавших от МЧС:

9 пострадавших находятся в стационаре, один человек получает амбулаторное лечение, троим пострадавшим медпомощь оказали на месте аварии, от госпитализации они отказались.

Стол справок Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии - 8 (8332) 52-33-49.