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Главная Авто МЧС опубликовало список 14 пострадавших и погибшего в ДТП на трассе Киров-Советск

МЧС опубликовало список 14 пострадавших и погибшего в ДТП на трассе Киров-Советск

16 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
ГУ МЧС России по Кировской области
Авария произошла 16 апреля рано утром

ГУ МЧС России по Кировской области опубликовало подробную информацию о 14-ти пострадавших (ранее сообщалось о 12-ти пострадавших) в ДТП на трассе Киров-Советск

Напомним, что авария произошла 16 апреля рано утром. На трассе столкнулись два микроавтобуса. В резальутате ДТП погиб один человек, 14 человек получили травмы. Как произошла авария, что рассказали в УМВД России по Кировской области, узнайте об этом здесь

Для уточнения данных о пострадавших организовано взаимодействие с Центром травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Список пострадавших от МЧС:

9 пострадавших находятся в стационаре, один человек получает амбулаторное лечение, троим пострадавшим медпомощь оказали на месте аварии, от госпитализации они отказались. 

Стол справок Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии - 8 (8332) 52-33-49.

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