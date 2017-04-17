После ДТП на трассе Киров-Советск возбуждено уголовное дело

В результате ДТП на трассе Киров-Советск, в котором пострадали 13 человек (МЧС сообщает о 14 пострадавших) и один человек погиб, возбудили уголовное дело. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области.

Авария произошла в минувшее воскресенье, 16 апреля, в 3:15 на 15-м километре трассы Киров-Советск-Яранск. По информации ведомства, 43-летний водитель микроавтобуса "Мерседес Спринтер" выехал на встречку и врезался в "Форд Транзит".

В результате происшествия погиб 58-летний пассажир автомобиля "Форд Транзит", 13 человек получили травмы: оба водителя, а также 10 пассажиров автомобиля "Форд Транзит" и один пассажир микроавтобуса "Мерседес Спринтер". Все они были госпитализированы.

В момент ДТП в микроавтобусе "Мерседес-Спринтер" находился водитель и один пассажир - мужчина 46 лет. В автомобиле "Форд Транзит" находился водитель и 17 пассажиров. Сейчас восемь пострадавших находятся в больнице Кирова.

В отношении водителя "Мерседес-Спринтер" возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".