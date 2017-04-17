Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Люди говорят Конкурс от "Юркин парк" и "Мой Pro Город" Приложение «Pro Город» Уроки русского и литературы Проверить штрафы
Проверить штрафы ГИБДД LADA с выгодой
Главная Авто После ДТП на трассе Киров-Советск возбуждено уголовное дело

После ДТП на трассе Киров-Советск возбуждено уголовное дело

17 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
ГУ МЧС России по Кировской области
В аварии погиб 58-летний пассажир

В результате ДТП на трассе Киров-Советск, в котором пострадали 13 человек (МЧС сообщает о 14 пострадавших) и один человек погиб, возбудили уголовное дело. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области. 

Авария произошла в минувшее воскресенье, 16 апреля, в 3:15 на 15-м километре трассы Киров-Советск-Яранск. По информации ведомства, 43-летний водитель микроавтобуса "Мерседес Спринтер" выехал на встречку и врезался в "Форд Транзит".

В результате происшествия погиб 58-летний пассажир автомобиля "Форд Транзит", 13 человек получили травмы: оба водителя, а также 10 пассажиров автомобиля "Форд Транзит" и один пассажир микроавтобуса "Мерседес Спринтер". Все они были госпитализированы.

В момент ДТП в микроавтобусе "Мерседес-Спринтер" находился водитель и один пассажир - мужчина 46 лет. В автомобиле "Форд Транзит" находился водитель и 17 пассажиров. Сейчас восемь пострадавших находятся в больнице Кирова.

В отношении водителя "Мерседес-Спринтер" возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Читайте также: 

В Кирове в понедельник опять отключат электричество в нескольких домах 

В Кировской области пропавшего мужчину убила 27-летняя девушка 

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Ваше сообщение

Новость дня

Кировчанка в Таиланде заболела корью: специалисты предупреждают об эпидемии Посмотреть все

Редакция рекомендует

14 апреля
Глава кировской строительной компании возвращался из Куршавеля, когда его задержали с кокаином Читать
14 апреля
"За ночь здесь могут проиграть 200 тысяч": как в Кирове работают подпольные казино Читать
12 апреля
Кировчанин: «Я увидел, как моя отрезанная рука падает в опилки» Читать
Посмотреть все

Полезно знать

22 марта Жилой комплекс на Заводской активно растет
15 декабря 2016 Отдых как в санатории, только в городе!
13 апреля Жизнь как праздник!

Новости России и мира

вчера
Выбрана самая красивая девушка страны, завоевавшая титул "Мисс Россия-2017"
12 апреля
Мосгорсуд рассмотрел жалобу на продление срока ареста Никите Белых
11 апреля
Росавиация может приостановить чартерные полеты в Турцию
09 апреля
Перед ЧМ по футболу ужесточили наказание для буйных болельщиков
05 апреля
Мария Гайдар стала советником президента Украины Петра Порошенко
Посмотреть все

Новости афиши

15 апреля 2017, 12:41
Топ кино на выходные: премьера новой части "Форсажа" и "Урфин Джюс"
14 апреля 2017, 20:21
30 кировчан написали "Тотальный диктант" на "отлично"
14 апреля 2017, 16:30
Вятская танцевальная олимпиада соберет более 700 участников со всей России
Посмотреть все

Полезно знать

22 марта Жилой комплекс на Заводской активно растет
15 декабря 2016 Отдых как в санатории, только в городе!
13 апреля Жизнь как праздник!

#ЛицаГорода

26 0
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
27 10
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
27 9
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
25 6
День счастья в Кирове с газетой "Мой Pro Город"
31 2
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
16 10
Подборка из Instagram: 14 самых ярких и позитивных фото кировчан
31 21
Город в лицах: узнай себя и получи билеты в кино
Смотреть все Всего альбомов: 51
Новостная лента Авто Компании Разместить рекламу Мобильная версия
Полное или частичное цитирование материалов сайта, возможно только с гиперссылкой на источник. Мнение редакции может не совпадать с мнениями, высказанными в интервью, комментариях пользователей или прямой речи персонажей публикаций. Редакция не несет ответственности за текст комментариев читателей и материалов.



Материалы с сайта mprogorod.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-58534 от 04 июля 2014 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru