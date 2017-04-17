Вдове и дочери погибшего в ДТП на трассе Киров-Советск помогут власти

Вдове и дочери погибшего в ДТП на трассе Киров-Советск помогут власти17 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
УГИБДД России по Кировской области
С родственниками погибшего работают психологи
Власти Чувашской Республики помогут семье погибшего в ДТП в Кировской области. Об этом сообщает pg21.ru.
С родственниками погибшего 58-летнего мужчины сейчас работают психологи. Вдове и дочери мужчины помогут в перевозке тела из Кировской области в Чувашию для захоронения.
Напомним, что ДТП произошло в минувшее воскресенье, 16 апреля, в 3:15 на 15-м километре трассы Киров-Советск. По информации ведомства, 43-летний водитель микроавтобуса "Мерседес Спринтер" выехал на встречку и врезался в "Форд Транзит".
В результате происшествия погиб 58-летний пассажир автомобиля "Форд Транзит", 13 человек получили травмы: оба водителя, а также 10 пассажиров автомобиля "Форд Транзит" и один пассажир микроавтобуса "Мерседес Спринтер". Все они были госпитализированы.
17 апреля стало известно, что после ДТП было возбуждено уголовное дело.
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17 апреля 2017, 18:40
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