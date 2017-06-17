В Кирове вновь остановили укладку асфальта

В субботу, 17 июня, на оперативном совещании в администрации города приняли решение остановить укладку асфальта на дорогах в Кирове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как доложил на сегодняшнем оперативном совещании главе администрации Кирова Александру Перескокову заместитель директора "Д ирекции дорожного хозяйства" Алексей Ишутинов, на автодороге Киров-Русское сегодня продолжится уширение проезжей части. Пока оно выполнено на 45%. В планах рабочих КОГП «Вятавтодор» уложить на улице Центральной в Ганино выравнивающий слой и устройство заездного кармана.

Какие работы пройдут в городе на других улицах узнайте на карте. Нажмите на круг, чтобы увидеть ход ремонта дороги.