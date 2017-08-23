Сын погибшей в ДТП у «Алых парусов»: «Мамы не должно было быть на этом перекрестке»

В среду, 23 августа 2017 года, в Кирове простились с погибшей под колесами автобуса женщиной. Об этом рассказал сын погибшей Андрей.

О женщине известно, что ей было 59 лет, она работала в Вятской епархии. Близкие не могут смириться с утратой, они поделились, что женщины вообще не должно было быть на том роковом перекрестке.

Я разговаривал с мамой в 16:30. Она сказала, что собирается к нам в гости. Мама живет в районе Трансагентства, мы с супругой живем у Центрального рынка. Обычно она ходит к нам по Карла Маркса. Что она могла делать на Октябрьском проспекте, непонятно. Ее не должно было там быть! Она погибла в 17:15. О ее гибели нам сообщил сотрудник ДПС, - рассказал Андрей.

Узнав о трагедии, близкие женщины сразу приехали на место происшествия. Сын пенсионерки подошел к водителю автобуса и попросил его посмотреть в глаза:

В них я не увидел раскаяния, он не был в шоковом состоянии, а взгляд его был спокойным и наглым.

Андрей уверен, что ДТП можно было бы избежать, если бы водитель автобуса 53 маршрута ехал не на такой высокой скорости.

На записи регистратора очевидца я видел, что мама шла на красный. Это странно. У нее отличное зрение, она очки никогда не носила. Но я считаю, что водитель, сбивший пешехода, всегда виновен, несмотря на то, на какой свет человек переходил дорогу.

Сейчас близкие погибшей ищут очевидцев, на глазах которых и произошла эта авария. Если вы стали свидетелем трагического ДТП, позвоните по телефону 8-963-000-00-51.

Напомним, 31 января на улице Лепсе автобус 61 маршрута на пешеходном переходе сбил 56-летнюю женщину, которая переходила дорогу с внуком. Только чудом ребенок не пострадал, пенсионерка от полученных травм погибла на месте ДТП. По какой-то роковой случайности погибшая 56-летняя женщина оказалась мамой близкого друга Андрея. Спустя полгода под колесами автобуса 53 маршрута погибла его мама.

