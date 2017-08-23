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Главная Авто Сын погибшей в ДТП у «Алых парусов»: «Мамы не должно было быть на этом перекрестке»

Сын погибшей в ДТП у «Алых парусов»: «Мамы не должно было быть на этом перекрестке»

23 августа 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 16+
ГИБДД по Кировской области, скриншот с видео Первого городского канала
Родственники погибшей пенсионерки ищут очевидцев аварии

В среду, 23 августа 2017 года, в Кирове простились с погибшей под колесами автобуса женщиной. Об этом рассказал сын погибшей Андрей.

О женщине известно, что ей было 59 лет, она работала в Вятской епархии. Близкие не могут смириться с утратой, они поделились, что женщины вообще не должно было быть на том роковом перекрестке.

Я разговаривал с мамой в 16:30. Она сказала, что собирается к нам в гости. Мама живет в районе Трансагентства, мы с супругой живем у Центрального рынка. Обычно она ходит к нам по Карла Маркса. Что она могла делать на Октябрьском проспекте, непонятно. Ее не должно было там быть! Она погибла в 17:15. О ее гибели нам сообщил сотрудник ДПС, - рассказал Андрей.

Узнав о трагедии, близкие женщины сразу приехали на место происшествия. Сын пенсионерки подошел к водителю автобуса и попросил его посмотреть в глаза:

В них я не увидел раскаяния, он не был в шоковом состоянии, а взгляд его был спокойным и наглым.

Андрей уверен, что ДТП можно было бы избежать, если бы водитель автобуса 53 маршрута ехал не на такой высокой скорости.

На записи регистратора очевидца я видел, что мама шла на красный. Это странно. У нее отличное зрение, она очки никогда не носила. Но я считаю, что водитель, сбивший пешехода, всегда виновен, несмотря на то, на какой свет человек переходил дорогу.

Сейчас близкие погибшей ищут очевидцев, на глазах которых и произошла эта авария. Если вы стали свидетелем трагического ДТП, позвоните по телефону 8-963-000-00-51.

Напомним, 31 января на улице Лепсе автобус 61 маршрута на пешеходном переходе сбил 56-летнюю женщину, которая переходила дорогу с внуком. Только чудом ребенок не пострадал, пенсионерка от полученных травм погибла на месте ДТП. По какой-то роковой случайности погибшая 56-летняя женщина оказалась мамой близкого друга Андрея. Спустя полгода под колесами автобуса 53 маршрута погибла его мама.
 

ДТП Женщины Происшествия Смерть

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Комментарии 15

4 часа назад И снова Лешак
соболезную родственникамя,под вопросом конечно есть ли вина водителя,но скорость он вряд ли превысил,возможно если бы это был не автобус с пассажирами,то мог бы вильнуть в сторону.а тут и видео на лицо-на красный перебегала(((
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3 часа назад Юлия
Естественно, виноват водитель, другого не ожидала мнения. А то, что старушка на красный шла?! ничего, все ок) Сразу видно, что сынуля далек от управления автомобилем. Соболезную, конечно, но простите.. Пешеходы должны думать головой. Не нужно ничего доказывать, что водитель обязан и бла бла бла. Додаказывались уже сотни, все мало.
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3 часа назад Мама двоих детей.
Мистика какая-то!
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3 часа назад Горожанин
Юлия
Естественно, виноват водитель, другого не ожидала мнения. А то, что старушка на красный шла?! ничего, все ок) Сразу видно, что сынуля далек от управления автомобилем. Соболезную, конечно, но простите.. Пешеходы должны думать головой. Не нужно ничего доказывать, что водитель обязан и бла бла бла. Додаказывались уже сотни, все мало.
да какая она тебе старушка. 60 годов не прожила. пугачевой 69, ротату 70. она им младьшая сеструха. счас и в 70 еще ципочки.
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3 часа назад Горожанин
)))))))Сын пенсионерки подошел к водителю автобуса и попросил его посмотреть в глаза:)))))))))))))))) а зачем сын попросил водилу в гласа смотреть? я конечно соболезную, но водила не обязан В ГЛАЗА СМОТРЕТЬ. тем более за ним особого косяка нет
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2 часа назад Горожанин
Затормози резко или резко вильни в сторону- в салоне попадают люди и если кто травмируются- водителя и перевозчика так вые***... Так что водитель ни разу не виноват
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2 часа назад Тетка
Юлия
Естественно, виноват водитель, другого не ожидала мнения. А то, что старушка на красный шла?! ничего, все ок) Сразу видно, что сынуля далек от управления автомобилем. Соболезную, конечно, но простите.. Пешеходы должны думать головой. Не нужно ничего доказывать, что водитель обязан и бла бла бла. Додаказывались уже сотни, все мало.
Дура ты тупая, другого не ожидала мнения. У меня есть водительский стаж, большей частью по автобанам, где нижний предел 110, а верхнего нет. Я вообще поражаюсь, как вы тут ездите. Вас половину же прав надо лишать к чертовой матери. Пешеход всегда прав, даже когде идет на красный. Поняла, нет? Коза. Тебя в Израиль выпусти, ты там теракт на дороге устроишь международного масштаба, потому что вы тут ездите не умеете вообще.
Ответить
час назад Илона
Тетка
Дура ты тупая, другого не ожидала мнения. У меня есть водительский стаж, большей частью по автобанам, где нижний предел 110, а верхнего нет. Я вообще поражаюсь, как вы тут ездите. Вас половину же прав надо лишать к чертовой матери. Пешеход всегда прав, даже когде идет на красный. Поняла, нет? Коза. Тебя в Израиль выпусти, ты там теракт на дороге устроишь международного масштаба, потому что вы тут ездите не умеете вообще.
Дура тупая тут - ты!
Ответить
час назад Светлана
Я очень понимаю сына этой женщины,так как тоже потеряла близкого человека в страшной аварии.Хочется винить всех и все...и думать почему так все получилось...почему именно с моим родным человеком...Но как бы там все не произходило к большому сожалению человека уже назад не вернуть.Искренние соболезнования родным и близким погибшей женщины!!!
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час назад Горожанин
Задолбали эти тупые пешеходы.Переходят где хотят.Не думают что резко без последствий нельзя остановить даже на 40км.
Жизнь одна.
Надо внести поправки в закон.Если по вине пешехода было ДТП (даже если он сам пострадал), то обязать возмещать весь вред (материальный и моральный) всем пострадавшим.И лечение за свой счёт.Если виновник погиб-возложить отвественность на близких родственников.А водителей оправдывать.
Может потом дойдёт для людей-не будуд пдд нарушать после того как будут виновники выплачивать ущерб 10ками т.р.
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час назад Горожанин
Горожанин
Затормози резко или резко вильни в сторону- в салоне попадают люди и если кто травмируются- водителя и перевозчика так вые***... Так что водитель ни разу не виноват
Ты этим хочешь сказать, что автобусники не должны тормозить и топтать всех на своем пути, пусть даже если они едут на зеленый?
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42 минуты назад Горожанин
Юлия
Естественно, виноват водитель, другого не ожидала мнения. А то, что старушка на красный шла?! ничего, все ок) Сразу видно, что сынуля далек от управления автомобилем. Соболезную, конечно, но простите.. Пешеходы должны думать головой. Не нужно ничего доказывать, что водитель обязан и бла бла бла. Додаказывались уже сотни, все мало.
Какое мерзкое злорадство и чувство удовлетворения от смерти человека.
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18 минут назад Горожанин
Тетка
Дура ты тупая, другого не ожидала мнения. У меня есть водительский стаж, большей частью по автобанам, где нижний предел 110, а верхнего нет. Я вообще поражаюсь, как вы тут ездите. Вас половину же прав надо лишать к чертовой матери. Пешеход всегда прав, даже когде идет на красный. Поняла, нет? Коза. Тебя в Израиль выпусти, ты там теракт на дороге устроишь международного масштаба, потому что вы тут ездите не умеете вообще.
Ой не верю я, что таким психам, как ты, права выдают. Ах, да, я забыл, что сейчас все продаётся и покупается.
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13 минут назад Горожанин
Переходил дорогу по пешеходному. Первым ехал автобус и начал сбрасывать скорость, чтоб убедится что водитель меня видит посмотрел на него. Тот опустил глаза с ухмылкой что то строчил тыкая пальцами по телефону. Секунды через 3 поднял глаза и удивился, что я еще не перешел дорогу, махнул рукой не довольный давай быстрее. Если бы там не было пешеходного и прямая дорога скорость у него 70 км/ч , кого бы он увидел перед собой глядя в телефон? Едешь за рулем смотри на дорогу.
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только что Тыгыдын
Скорость водилы, от стоп линии и до начала той зёбры, можно по видосу посчитать (5 класс, ток расстояние замерить).
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