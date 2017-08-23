Сын погибшей в ДТП у «Алых парусов»: «Мамы не должно было быть на этом перекрестке»23 августа 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 16+
ГИБДД по Кировской области, скриншот с видео Первого городского канала
Родственники погибшей пенсионерки ищут очевидцев аварии
В среду, 23 августа 2017 года, в Кирове простились с погибшей под колесами автобуса женщиной. Об этом рассказал сын погибшей Андрей.
О женщине известно, что ей было 59 лет, она работала в Вятской епархии. Близкие не могут смириться с утратой, они поделились, что женщины вообще не должно было быть на том роковом перекрестке.
Я разговаривал с мамой в 16:30. Она сказала, что собирается к нам в гости. Мама живет в районе Трансагентства, мы с супругой живем у Центрального рынка. Обычно она ходит к нам по Карла Маркса. Что она могла делать на Октябрьском проспекте, непонятно. Ее не должно было там быть! Она погибла в 17:15. О ее гибели нам сообщил сотрудник ДПС, - рассказал Андрей.
Узнав о трагедии, близкие женщины сразу приехали на место происшествия. Сын пенсионерки подошел к водителю автобуса и попросил его посмотреть в глаза:
В них я не увидел раскаяния, он не был в шоковом состоянии, а взгляд его был спокойным и наглым.
Андрей уверен, что ДТП можно было бы избежать, если бы водитель автобуса 53 маршрута ехал не на такой высокой скорости.
На записи регистратора очевидца я видел, что мама шла на красный. Это странно. У нее отличное зрение, она очки никогда не носила. Но я считаю, что водитель, сбивший пешехода, всегда виновен, несмотря на то, на какой свет человек переходил дорогу.
Сейчас близкие погибшей ищут очевидцев, на глазах которых и произошла эта авария. Если вы стали свидетелем трагического ДТП, позвоните по телефону 8-963-000-00-51.
Напомним, 31 января на улице Лепсе автобус 61 маршрута на пешеходном переходе сбил 56-летнюю женщину, которая переходила дорогу с внуком. Только чудом ребенок не пострадал, пенсионерка от полученных травм погибла на месте ДТП. По какой-то роковой случайности погибшая 56-летняя женщина оказалась мамой близкого друга Андрея. Спустя полгода под колесами автобуса 53 маршрута погибла его мама.
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23 августа 2017, 20:01
Комментарии 15
Жизнь одна.
Надо внести поправки в закон.Если по вине пешехода было ДТП (даже если он сам пострадал), то обязать возмещать весь вред (материальный и моральный) всем пострадавшим.И лечение за свой счёт.Если виновник погиб-возложить отвественность на близких родственников.А водителей оправдывать.
Может потом дойдёт для людей-не будуд пдд нарушать после того как будут виновники выплачивать ущерб 10ками т.р.
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