На улице Щорса ВАЗ сбил женщину на зебре: пострадавшая умерла в больнице

На улице Щорса ВАЗ сбил женщину на зебре: пострадавшая умерла в больнице28 августа 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 16+
Вячеслава Протасова
Обстоятельства аварии устанавливаются
В пятницу, 25 августа 2017 года, в Кирове на улиц Щорса водитель ВАЗа сбил женщину-пешехода. Об этом рассказали в ГИБДД по Кировской области.
ДТП произошло у дома № 72 на улице Щорса в 18:35.
По предварительным данным, 59-летний водитель «ВАЗ-21110» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 81-летнюю женщину, - рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области.
Пенсионерка получила серьезные травмы,ее экстренно госпитализировали. На следующий день, 26 августа, женщина умерла в больнице.
Кировчанка Лидия Буторина, у которой в том районе находится сад, в соцсетях отметила, что на этом участке улицы Щорса — опасный пешеходный переход:
Машины там носятся и никто не притормаживает. Переходить там дорогу опасно.
Обстоятельства трагической аварии устанавливаются, проводится проверка.
Редакция приносит соболезнования близким погибшей женщины.
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