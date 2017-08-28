Ночью у «Алых парусов» Kia влетела в стоящий КамАЗ

В воскресенье, 27 августа 2017 года, в Кирове на Октябрьском проспекте у дома № 60 Kia Rio врезалась в припаркованный грузовик. Об этом рассказали в ГИБДД по Кировской области.

Авария произошла в 2:47 у «Алых парусов». Очевидцы происшествия сообщили, что от иномарки практически ничего не осталось.

По предварительным данным, 26-летний водитель Kia Rio не справился с управлением и наехал на стоящий у правого края дороги «КамАЗ-55111», в грузовике водителя не было. Водитель иномарки получил серьезные травмы разной степени тяжести, его увезли в больницу.

У водителя взяли кровь на анализ. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, ранее мы писали, что в пятницу на улице Щорса водитель ВАЗа на зебре сбил женщину, от полученных травм она умерла в больнице.