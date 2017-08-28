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В Кирове два авто проехали прямо по нижней набережной

28 августа 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 6+
фото vk.com›zlo43
Водители объяснили, что приехали за пьяной подругой

В выходные два автомобиля проехали по пешеходной нижней набережной. Видео появилось в группе "Злой кировчанин".

Инцидент произошел в 12 часов ночи. На видео можно заметить, что пара, которая стояла на тротуаре со страхом отпрыгнула, чтобы их не задела машина наглеца.

Как я понял, они ехали туда осознанно. Сложно даже подумать, что там дорога. Как мне позже написал друг одного из водителей, они ехали забирать пьяную девушку с набережной. Но разве пешком не могли пройтись. Было много людей у парковки ресторана и многие были в шоке, мягко говоря, - рассказывает автор видео. 

Как объяснили в ГИБДД по Кировской области, водителей можно привлечь к ответственности по статье за езду по тротуарам. Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам  влечет наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей.

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