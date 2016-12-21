В Кирове появилось объявление о продаже стадиона "Локомотив"

На одном из популярных сайтов объявлений появилась информация о том, что стадион "Локомотив" якобы выставлен на продажу.

Стадион продают за 5 310 000 рублей. Сюда входит танцевальная площадка, здание при стадионе, футбольное поле, беговая дорожка. Объявление о продаже было размещено 20 декабря в 15 часов.

Директор стадиона Николай Багаев так прокомментировал эту информацию корреспондентам devyatka.ru:

Стадион не продается. Объекты в какой-то период попадают под реализацию, и сотрудники их массово выставляют на продажу. Для изучения общественного мнения. И стадион так же поставили. Но это не значит, что он будет продан. Сейчас "Локомотив" работает в обычном порядке, в том числе проводятся массовые катания.

Напомним, что в Кирове выставлен на продажу магазин "Детский мир" на Комсомольской. Здание продают за 40 000 000 рублей. Более подробная информация об этом здесь.